La Direction générale de la Protection civile (PC) a affirmé, lundi soir dans un communiqué, que la personne figurant sur une vidéo à même le sol a été victime d’un « malaise », et n’était pas atteinte du Coronavirus. « Une vidéo montrant l’intervention des agents de la Protection civile pour secourir une personne suspecte d’être atteinte du Covid-19 a été relayée, lundi, sur les réseaux sociaux. Cette personne n’était pas atteinte du Coronavirus« , précise la même source. Il s’agit, ajoute la PC, de « l’intervention des agents de la Protection civile pour secourir une personne à Bab El-Oued (Alger) lorsque cette dernière a eu un malaise et s’est effondrée. Après avoir identifié la victime, il s’est avéré qu’elle a eu un malaise et les éléments de la Protection civile l’ont secourue et transférée vers l’hôpital Mohamed Lamine Debaghine (Ex Maillot), ajoute la même source, soulignant que la victime se porte bien et n’est pas atteinte du Coronavirus. Dans ce cadre, la Direction générale de la Protection civile a appelé à « cesser la diffusion des rumeurs qui ne font que semer davantage la panique chez les citoyens », tout en rappelant que « le ministère de la Santé communique toutes les informations relatives au cas suspects ou confirmés« .

