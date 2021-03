Manchester United fait partie des nombreux prétendants pour accueillir Erling Haaland l’été prochain. Les Red Devils auraient pu obtenir la signature du buteur norvégien bien plus tôt selon une information du Daily Mirror. Mais l’affaire aurait capoté pour un problème de décalage horaire. C’est une histoire qui risque de donner quelques regrets aux supporters de Manchester United. The Daily Mirror indiquait dimanche que les Red Devils ont eu l’opportunité de recruter Erling Haaland du temps où le buteur du Borussia Dortmund évoluait Molde. Ole Gunnar Solskjaer connaissait bien le phénomène pour l’avoir vu planter 20 buts en 50 matchs pour le club norvégien sous sa direction. Il avait ainsi fait le forcing auprès des dirigeants mancuniens pour attirer l’attaquant au moment de sa nomination au poste d’entraîneur de MU, en décembre 2018.



Il est estimé à 150 millions d’euros à présent

D’après le Daily Mirror, le board de Manchester United avait ainsi organisé un rendez-vous téléphonique avec Jim Solbakken, l’agent de Haaland, pour conclure le transfert. Il était prévu à 9h du matin. Mais il y a eu une incompréhension par rapport au décalage horaire entre la Grande-Bretagne et la Norvège. Les dirigeants des Red Devils ont appelé à l’heure anglaise, soit 10h du matin en Norvège, alors que Solbakken attendait le coup de fil une heure plus tôt. Le RB Salzbourg, lui, a bien appelé Solbakken à 9h du matin, heure norvégienne. Et conclut le transfert de Haaland au nez et à la barbe des Anglais.

Manchester United peut encore s’en mordre les doigts. Révélé aux yeux de la planète entière avec le club autrichien en Ligue des champions, Haaland n’a fait que confirmer son formidable potentiel depuis, sous les couleurs du Borussia Dortmund. Il est considéré comme le plus grand espoir du football mondial avec Kylian Mbappé. Son prix estimé dépasse les 150 millions d’euros en attendant l’activation d’une clause libératoire avoisinant les 80 millions d’euros en 2022, selon le tabloïd britannique. A une heure près, Manchester United aurait pu conclure son transfert pour environ 3 millions d’euros il y a un peu plus de deux ans…

