L’équipe nationale va disputer deux rencontres amicales pour la date FIFA de septembre. Les «Fennecs» affronteront la Guinée le 23 avant de donner la réplique au Nigéria 3 jours plus tard. Les deux parties se joueront, pour la première fois, au Nouveau stade d’Oran au Complexe sportif Miloud-Hadefi. Et, selon le responsable des lieux, l’EN jouera sur du billard.

Par Mohamed Touileb

Finis les soucis liés à l’état de la pelouse qui alimentaient la chronique presque à chaque fois que l’Algérie devait recevoir un adversaire à domicile. On se souvient tous des scandales du terrain de Mustapha-Tchaker et les coups de gueules de Djamel Belmadi, sélectionneur national. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas hésité à dénoncer un sabotage pur et simple en parlant de l’été du gazon qui était mal-entretenu. Cela coïncidait avec une période cruciale que vivait «El-Khadra» avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022.



L’Ouest retrouvera l’EN

Depuis, les choses ont changé. L’enceinte blidéenne n’est désormais plus le fier de l’EN. Là-bas, il y a le traumatisme de cette nuit du 29 mars 2022 où les camarades d’Islam Slimani avaient vécu une élimination dramatique dans les ultimes instants du match barrage contre le Cameroun. Pour tourner définitivement la page, Belmadi a décidé de déménager de l’antre de la ville des Roses. Son choix s’est porté sur le Nouveau stade d’Oran qui est de haut standing et qui convient plus à une sélection nationale. Et ce en attendant que le Stade de Baraki soit opérationnel.

Ainsi, les «Guerriers du Désert» vont se produire pour la toute première fois dans l’Ouest algérien sous les ordres de Belmadi. Pour rappel, la première sortie sur ces lieux devait se dérouler en juin dernier. Mais en raison des Jeux Méditerranéens 2022 abrités par El-Bahia (25 juin – 06 juillet), les autorités avaient décidé de préserver le joyau footballistique pour le rendez-vous omnisports. Par conséquent, les champions d’Afrique 2019 ont dû recevoir l’Ouganda au stade 05 juillet 1962 (Alger) avant de se rendre à Dar Es-Salam pour y donner la réplique à la Tanzanie dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2023.

«Opération ordinaire»

Voir la bande à Belmadi jouer dans l’écrin oranais n’était donc qu’une question de temps. Cela se fera dès le mois prochain pour deux sorties au minimum. Et l’infrastructure devrait être prête pour les deux matchs. En effet, «la pelouse subit actuellement des travaux de rénovation dont l’état d’avancement est estimé à 80%» informe Yacine Siefi qui précise que «c’est une opération ordinaire qui se fait à l’issue de chaque fin de saison pour assurer la régénération de l’herbe de la pelouse. Au rythme actuel des travaux en question, la pelouse sera prête d’ici une semaine». Il restera donc à bien l’entretenir pendant près de trois semaines avant qu’Ismaël Bennacer & cie puissent la fouler. L’idéal serait évidemment d’y signer deux succès en autant de tests. Après la fin du mythe à Tchaker où l’Algérie n’avait jamais perdu avant ce revers retentissant face aux Camerounais, la sélection n’a plus d’antre fétiche. <