Par NAZIM BRAHIMI

L’enjeu de la sécurité alimentaire se pose plus que jamais pour de nombreux pays au vu de la multiplication des facteurs d’influence sur la production interne et l’approvisionnement émanant de l’extérieur.

La rareté prend les contours du besoin vital et de l’urgence, dès lors qu’il s’agit de produits de première nécessité. Ainsi, l’équation de la sécurité alimentaire en Algérie est de nouveau à l’ordre du jour et à laquelle le gouvernement est appelé à trouver les solutions adaptées. Précisons d’emblée que ce n’est guère la première fois que la question est posée par les spécialistes bien que le présent contexte, fait de défaillances internes et de la dépendance des marchés externes, accentue les déficits. Il y a quatre ans, l’ancien directeur de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), Fouad Chehat, tirait la sonnette d’alarme quand il a présenté les conclusions du Rapport national sur la sécurité alimentaire.

Durant les 20 dernières années et malgré des conditions climatiques défavorables, le secteur de l’agriculture a atteint une croissance moyenne annuelle d’un peu plus de 6%, mais rapportée à 2% de la croissance démographique, cette croissance de l’agriculture demeure insuffisante, a-t-il averti. Le chercheur avait mis en évidence la réalité selon laquelle l’écart se creuse toujours plus entre la demande globale des consommateurs et l’offre du secteur, une situation qui prédomine encore aujourd’hui. Quatre ans plus tard, la situation n’a pas connu d’évolution substantielle et le gouvernement est à la recherche de voies et moyens d’y remédier. Avec, probablement, cette nouveauté, que des établissements de recherche et des organisations de patronats tentent d’apporter leur pierre. Du moins dans l’étape de la réflexion, nécessaire pour toute démarche.

C’est là que prend toute son importance le séminaire que consacre aujourd’hui le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) à « la sécurité alimentaire en Algérie : enjeux actuels et défis à venir» avec l’objectif de partager et de mettre en débat l’expertise scientifique et les résultats des différents travaux de recherche sur la problématique de la sécurité alimentaire.

Aussi, indicateur que plusieurs parties se penchent sur cette question, la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) lèvera elle aussi le voile samedi prochain sur une étude qu’elle a réalisée et qui a porté sur la sécurité alimentaire intitulée « de la sécurité à la souveraineté alimentaire de l’Algérie».

C’est dire qu’en matière de réflexion, les autorités ne manqueront pas de documents de travail. Reste cependant à mettre en synergie toutes les conclusions de façon à réussir durablement le défi de la sécurité alimentaire.

