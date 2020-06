Les prérogatives constitutionnelles du Président de la République, telles qu’énoncées dans la mouture de la révision de la loi fondamentale dévoilée récemment, continue de faire débat au sein de la classe politique avec des appréciations antinomiques entre ceux qui y voient une concentration du pouvoir entre les mains du Président et ceux qui y voient plutôt un «dosage» qui va assurer un exercice équilibré de la décision politique au nom de l’Etat.

En attendant l’approbation après enrichissement et modifications de certaines disposition, c’est l’universitaire Walid Laggoune, rapporteur du comité d’experts chargés d’élaborer et de rédiger la mouture de la loi fondamentale, qui est monté au créneau à la lumière des avis suscités par le projet de révision constitutionnelle.

Sur la question des prérogatives constitutionnelles du premier magistrat du pays, Walid Laggoune évoque deux éléments d’appréciation, ce que disent les règles constitutionnelles et ce qui relèverait de l’exercice du pouvoir présidentiel.

Pour le rapporteur du Comité d’experts mené par le constitutionnaliste Ahmed Laraba, «il y a lieu de revenir au statut constitutionnel», estimant qu’il ne «s’agit en rien de renforcer ou de réduire les pouvoirs du chef de l’Etat». Le professeur Walid Laggoune explique, dans ce sens, que la Constitution fixe et délimite ces pouvoirs «selon le schéma général adopté pour l’ordonnancement constitutionnel», relevant que «dans le régime semi-présidentiel adopté par l’Algérie, le Président est élu au suffrage universel et, qu’à ce titre, il ne s’agit ni d’étendre ni de réduire ses pouvoirs dans l’absolu».

Le juriste, qui intervenait hier sur les ondes de la Radio nationale, a souligné que s’il y a eu par le passé un exercice du pouvoir présidentiel au-delà de ce que permettraient les prérogatives présidentielles, cela relève plutôt de la «pratique», en allusion à peine voilée au règne de Bouteflika peu regardant sur ce qu’énonce la Constitution.

«Que des présidents se soient, par le passé, octroyés des pouvoirs absolus, cela relève de pratiques et non pas de règles constitutionnelles», a-t-il dit. Il ajoutera que l’organisation des pouvoirs, telle qu’elle a été définie dans les énoncés des différentes Constitutions, a toujours été rédigée sous les intitulés de «pouvoirs» exécutif, législatif et judiciaire, le statut du chef de l’Etat ayant, note-t-il, été inclus dans le pouvoir exécutif. Le professeur Laggoune signale, à cet effet, que dans l’article 143 de la nouvelle Constitution, il est reproduit in extenso que «le pouvoir réglementaire est exercé par le Président de la République, en dehors des domaines réservés au Parlement», l’alinéa 2 énonçant, poursuit-il, que «l’exécution des lois est du ressort du Premier ministre».

En clair, observe-t-il, le véritable pouvoir exécutif est exercé par le Premier ministre et le gouvernement, le Président de la République étant au-dessus du pouvoir exécutif, et quand il exerce un certain nombre de pouvoirs, il le fait en tant que chef de l’Etat élu au suffrage universel. C’est la raison pour laquelle il soutient que la nouvelle Constitution «met définitivement fin aux tentatives d’exercice de pouvoirs absolus», des pratiques que des présidents se sont octroyés de fait.

C’est la thèse soutenue par ailleurs par Ahmed Laraba, pour qui cette révision est le résultat de 20 ans d’hyper-présidentialisme qui a renforcé les pouvoirs du précédent chef de l’Etat. «La révision qui est en cours est le résultat de 20 ans d’hyper-présidentialisme, d’une révision constitutionnelle de 2008 qui a considérablement augmenté les pouvoirs du Président et surtout le résultat d’une pratique qui est allée crescendo en matière d’hyper-présidentiabilité», a-t-il noté dans un entretien au Quotidien d’Oran.

La Constitution à venir ne signifie pas qu’elle est «celle du Président Tebboune», a souligné M. Laraba, estimant que le projet de révision «ne lui consacre pas d’énormes pouvoirs». <