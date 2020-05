Eclipsée par le contexte de l’urgence sanitaire à cause de la propagation du coronavirus, l’activité politique va vraisemblablement sortir de sa léthargie à la faveur de la diffusion de la mouture de la future loi fondamentale.

Cela devrait intervenir ces jours-ci si l’on se fie à l’annonce faite par le premier magistrat du pays. Ce dernier avait indiqué, lors de son entrevue avec des représentants de médias nationaux, que la mouture portant révision de la Constitution sera remise aux formations politiques et acteurs associatifs.

M. Tebboune a annoncé à cette occasion avoir donné des instructions pour «entamer l’impression de la mouture de la révision de la Constitution et l’envoyer aux acteurs politiques, la société civile et aux médias pour débat et enrichissement, et ce, dès la semaine prochaine». Cette démarche, a expliqué le président de la République, vise à «éviter la perte de temps même en cas de prolongement du confinement imposé actuellement du fait de la propagation du coronavirus».

La nouvelle Constitution, considérée comme «la pierre angulaire pour l’édification de la nouvelle Algérie», fait partie des axes du programme de M. Tebboune avant son élection, un projet pour lequel il avait installé un comité d’experts mené par le constitutionnaliste Ahmed Laraba, et pour lequel il avait reçu plusieurs acteurs politiques, personnalités nationales et des représentants de diverses associations.

Le comité Laraba est réparti, faut-il le rappeler, en sept groupes de travail, conformément aux sept axes de propositions et de recommandations contenues dans la lettre de mission qui lui a été adressée par le chef de l’Etat. Ces axes concernent «le renforcement des droits et libertés des citoyens», «la moralisation de la vie publique et de la lutte contre la corruption», «la consolidation de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs», «le renforcement du pouvoir de contrôle du Parlement», «la consolidation de l’indépendance du pouvoir judiciaire», «la consolidation de l’égalité des citoyens devant la loi» et «la consécration constitutionnelle des mécanismes d’organisation des élections». Si l’on se réfère au plan initial avant qu’il ne soit complètement chamboulé par la crise sanitaire, les débats autour de cette mouture dureront un mois. La mouture sera de nouveau soumise au comité des experts, lequel portera les amendements et les modifications proposés sous une formulation juridique, avant de soumettre le texte au Parlement puis à un référendum populaire, selon le calendrier tracé par le Président. Ce dernier avait promis, s’agissant du contenu attendu, «une Constitution consensuelle qui consolidera les libertés, la justice sociale, préservera l’unité nationale et limitera les attributions du président de République qui ne seront plus impériales».

Dans le champ politique, le projet de révision constitutionnelle est diversement apprécié entre ceux qui saluent la démarche et ceux qui sont carrément opposés. Le MSP avait qualifié la révision de la Constitution de «priorité nationale urgente» pour «le changement du système politique, la garantie des libertés fondamentales sans restriction et la séparation des Pouvoirs de manière à préserver l’identité et la souveraineté du peuple à travers un référendum libre et régulier».

Même son de cloche chez El-Bina, d’Abdelkader Bengrina, qui a appelé à l’ouverture d’un «dialogue inclusif dans le cadre de la révision de la Constitution, soulignant que ce dialogue constituera pour élaborer une Constitution respectant les libertés individuelles, consacrant le principe de séparation des pouvoirs…»

Talaie El Houriat a affirmé son adhésion au projet de la révision constitutionnelle et qu’elle est «disposée» à participer aux consultations sur ce projet, appelant à associer tous les acteurs, notamment la classe politique, la société civile et les personnalités nationales.

Par contre, les partis de l’opposition démocratique sont contre cette option comme c’est le cas pour le FFS qui réclame «l’élection d’une Assemblée constituante souveraine comme moyen démocratique et transparent à même de répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien». Le RCD propose, quant à lui, «un processus constituant devant passer par une transition démocratique», estimant qu’un tel projet «doit émaner d’un processus auquel participeront toutes les forces patriotiques du pays sans exclusion à travers un nouveau texte fondamental qui garantira la longévité de l’Etat».

En tout état de cause, le débat autour de la mouture de la Constitution promet des échanges vifs sur la loi fondamentale au cœur de toutes les questions politiques soulevées durant l’année 2019 particulière, marquée notamment par le départ d’Abdelaziz Bouteflika «artisan» d’une Constitution «personnelle» et sur mesure. Une constitution qu’il a triturée en 2008 pour se donner la possibilité d’une présidence à vie, scénario avorté par le mouvement populaire du 22 février.<