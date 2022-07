La Confédération africaine de football (CAF), dans le souci de permettre à ses cinq sélections qualifiées en Coupe du Monde 2022 de jouer des rencontres de préparation, devrait décaler la suite des éliminatoires de la CAN-2023. Une manœuvre que permet le report de la prochaine édition du tournoi continental. Ainsi, l’Algérie devrait jouer un ou deux matchs amicaux lors de la date FIFA de septembre prochain. Et, selon des indiscrétions et les récentes déclarations de Djamel Belmadi, une affiche Algérie – Italie serait à l’étude. Elle devrait même se jouer à… Oran.

L’Italie et l’Algérie sont plus que jamais proches politiquement et économiquement. Cela pourrait même avoir des répercussions sur le domaine sportif. D’ailleurs, lors des Jeux Méditerranéens 2022 tenus à Oran (25 juin – 06 juillet), la délégation italienne était en nombre (un nombre d’athlètes supérieur même à l’Algérie). Et c’est même elle qui avait raflé le plus grand nombre de médailles (159 dont 48 en or) durant les JM-2022.

Les indications de Belmadi

Par ailleurs, en juin écoulé, Djamel Belmadi a donné des indications qui rendent la tenue d’une rencontre entre l’Algérie et l’Italie fort faisable. « Possible qu’il y aura des matches amicaux lors des prochaines dates FIFA. Il y a une date en mois de Novembre qui n’est pas une date FIFA comme les autres ou il y a possibilité de réunir les jouer et disputer une ou 2 rencontres amicales avec des nations qui ne sont pas qualifiées en coupe du Monde », a indiqué le coach des « Verts ».

Dans la foulée, il a ajouté « je citerais l’Italie, même si rien n’est encore officiel. Il y a aussi la Belgique qui a demandé officiellement de jouer contre nous, la Suède, la Croatie ». La « Squadra Azzurra » figure parmi les potentiels adversaires de l’avenir. « C’est très judicieux de jouer un de ces matchs en Europe ou chez nous à l’occasion de l’inauguration probable d’un nouveau stade. Rien n’est encore décidé. On verra d’ici là », précisera Belmadi.

Duel entre ex-invincibles

En tout cas, le report de la Coupe d’Afrique des nations 2023 à l’hiver 2024 risque grandement d’avoir des répercussions sur le calendrier des éliminatoires dudit tournoi. De ce fait, la Confédération africaine de football (CAF) se verrait contrainte de décaler la suite de la campagne de qualification jusqu’à la date FIFA de mars. Ainsi, elle permettra une préparation optimale pour les Mondialistes d’Afrique. En conséquence, l’Algérie, bien qu’absente du Mondial qatari, ne devrait pas jouer le Niger en double-confrontation.

Cela ne devrait pas poser de problèmes à la FAF qui aurait déjà des propositions pour remplir son calendrier. Affronter les Italiens, champions d’Europe en titre et quadruple vainqueur de la Coupe du Monde, serait un prestige et un rendez-vous qui fera saliver nombreux Algériens. Il faut rappeler que ces deux sélections ont longtemps été en concurrence pour ce qui est de la série d’invincibilité. Les Transalpins ont signé une série de 37 matchs sans défaite contre 35 pour Islam Slimani & cie. Le Nouveau stade d’Oran, qui pourrait être le théâtre de ce « game », sera certainement plein à ras bord.