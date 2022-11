La ministre de la Justice du Gouvernement d’Unité nationale de Libye, Halima Ibrahim Abderrahmane, a entamé lundi une visite de travail de quatre (4) jours en Algérie, dans le cadre du renforcement de la coopération juridique et judiciaire entre les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. «Cette visite s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération juridique et judiciaire entre les ministères de la Justice des deux pays, et l’échange d’expertises, notamment en matière de formation des magistrats et des employés des établissements pénitentiaires», selon la même source. La ministre libyenne aura des rencontres et des visites à des établissements relevant du secteur de la Justice, précise la même source.

