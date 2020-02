Le mercato d’hiver est terminé, mais le feuilleton «Cavani-Atletico de Madrid» s’étire chaque jour en longueur. Hier, la mère de l’attaquant du PSG s’est exprimée dans les colonnes du quotidien espagnol AS pour répondre aux propos d’Enrique Cerezo, président de l’Atlético qui avait assuré ce week-end que le clan Cavani, trop gourmand en termes de commissions, avait fait capoter le transfert. «Nous ne sommes pas là pour nous faire voler», avait-il notamment déclaré. «Ce n’est pas impossible qu’Edinson aille à l’Atlético Madrid cet été, si le président rectifie ce qu’il a dit», a répondu Berta Gomez.

«Nous n’avons pas compris pourquoi le président de l’Atletico a tenu des propos si déplacés, a-t-elle ajouté. Ces déclarations nous ont fait mal, car il est totalement faux de dire que Walter (ndlr : Walter Guglielmone est le frère et l’agent d’Edinson Cavani) a demandé un bonus à la signature. Cet homme aurait dû dire aux supporters pourquoi Cavani n’est pas allé à l’Atlético.» Selon la mère de l’ancien joueur de Naples, le transfert n’aurait pas abouti car l’Atlético de Madrid et le PSG n’auraient tout simplement pas réussi à s’entendre sur les termes de la transaction financière. Très suivi en Angleterre (Chelsea ou Manchester United) et en MLS où David Beckham serait prêt à lui offrir un salaire XXL pour l’attirer à l’Inter Miami, Edinson Cavani, en fin de contrat au PSG en juin prochain, pourrait cependant rebondir à l’Atlético de Madrid l’été prochain à en croire Berta Gomez. «Mon fils voulait jouer avec Diego Simeone et il l’a montré», a renchéri la mère du Parisien qui assure que l’argent n’était pas la priorité dans l’esprit du joueur.

