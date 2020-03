C’est un pari fou qu’a réussi Seham Boutata, auteure du livre «la Mélancolie du Maknine », tout juste sorti ce mois de mars, aux éditions du Seuil, et déjà accueilli avec intérêt par le grand public.

De France Jacky Naidja

Sous sa belle plume, l’auteure franco-algérienne, journaliste et écrivaine, raconte l’histoire légendaire du chardonneret, le « Maknine », un ouvrage tiré de la production de ses deux documentaires radiophoniques diffusés sur France Culture, «La culture du chardonneret » et « L’élégance du chardonneret » diffusé dans la création « On Air ». Un récit qui surprend par sa force narrative étourdissante et la maturité de ses propos, épris de tendresse, dans un contexte plus que passionnant, pour narrer une relation fusionnelle entre un oiseau domestique et une personne admirative de sa beauté et de son chant, qui peut faire naître plus que de l’amitié. Un travail d’enquête immense et méticuleux qui a permis à Seham Boutata, à l’occasion de ses allers et retours entre la France et l’Algérie, de faire des rencontres avec les membres de la « Confrérie du chardonneret», d’où son petit nom algérien « le maknine ». Cette confrérie qui entretient, en effet, une relation toute particulière avec l’oiseau réputé par tradition pour sa voix, son chant exceptionnel et vertueux, a surtout fort inspiré la fameuse chanson « Ya Maknine Ezzine » (O joli chardonneret).

On sait que les Algériens depuis bien des générations sont connus pour être des éleveurs d’oiseaux et notamment de ce type en particulier à cause de la beauté de son plumage très coloré, au chant particulier qui imite les autres chants qu’il écoute. Connu déjà au temps des rois perses et andalous et même des deys ottomans, il fait encore parler de lui aujourd’hui. Seham Boutata n’a eu d’autre envie que de parcourir la route du chardonneret qui a fasciné beaucoup d’hommes. A travers un récit littéraire, d’une sensibilité intense et mélancolique, elle a parcouru depuis Paris, Marseille, pour rencontrer l’Algérie et aller à la rencontre du maknine à travers son histoire, la colonisation jusqu’au mouvement du Hirak de février 2019 avec ce vent de liberté qui a soufflé sur ce pays. Préfacé par Souad Massi, toute aussi authentique, parlant elle aussi avec passion de cet oiseau magique. Il est à noter que Souad Massi, musicienne et chanteuse algérienne, est connue pour ses nombreux succès avec le chaâbi, (musique populaire algéroise) puis le rock américain, la pop ou la country et le Jazz.

Ses concerts tant à Alger qu’à Paris, et à travers ses tournées dans toute la France et à l’étranger, l’ont fait connaître au grand public. Mêlant ses styles variés à des textes très personnels tirés le plus souvent de son vécu, son 4e album « O Houria » est un succès en son genre avec Francis Cabrel, tout comme le 9e album «Omniya» qui demeure une révélation.

Dès lors, ce livre emportera facilement et sans aucun doute ses lecteurs vers des moments nostalgiques, de rêves, pour s’arrêter devant le pouvoir du chardonneret tant sublimé aujourd’hui dans les pays méditerranéens et particulièrement en Algérie, où il est très adulé.

L’auteure raconte à sa manière l’autre présence que suscite le « maknine » dans la société algérienne, cet accompagnement familier que consent le « maknine » à son maître. Laissant l’intelligence de ses lecteurs à comprendre par eux-mêmes ces liens quasi personnels et légendaires qu’ont les hommes pour cette créature presque divine, lui rendant au passage un sacré hommage. Le « maknine » par la portée et la résonnance de la réputation de sa voix fait perdurer encore aujourd’hui une tradition qui a amené l’auteure à s’interroger dans un livre brillant et fascinant sur toute l’histoire de cette espèce bien au-delà de ce temps écoulé jusqu’au Hirak «quand l’histoire de l’Algérie s’est mêlée au chant du chardonneret ». «La Mélancolie du Maknine» de Seham Boutata – Editions Du Seuil, 190 pages, 17.50 Euros.