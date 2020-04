Dans le cadre de la lutte contre toute forme de spéculation, les services de police ont, lors d’un contrôle inopiné, saisi une importante quantité de produits alimentaires de première nécessité. Après vérification, il s’est avéré que la durée de péremption de cette marchandise stockée en vue de la commercialiser à des clients en cette période de pandémie est périmée. Les marchandises saisies, selon le communiqué rendu public des mêmes services, concernent 38 kg de sucre, 112 bidons d’huile de 5 litres chacun, 970 bouteilles d’eau minérale, 118 cartons de denrées alimentaires différentes, lait sec, café et autres. Quant aux marchandises périmées, 1 740 œufs, 72 unités de denrées alimentaires et 12 unités de produits de nettoyage. Le propriétaire en question, de la ville de Chbaita dans la daïra de Drean à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a été conduit sous escorte par les policiers au commissariat où il a été verbalisé, avant d’être traduit devant le tribunal qui prendra à son encontre la décision qui s’impose. Par ailleurs, la même source nous apprend que deux dealers ont été appréhendés (un homme et une femme) en possession de 308 comprimés de psychotropes destinés à la commercialisation. Les clients ciblés ne sont que des habitués de ce poison, les jeunes des quartiers de la grande agglomération de Ben Mhidi, située à l’ouest du chef lieu de wilaya. Les deux dealers ont été verbalisés par un officier de police judiciaire de la Sûreté de Ben Mhidi et traduit par devant le Procureur de la République de la circonscription judiciaire de Drean. Traduits en citation directe, le jeune homme a été condamné à deux ans de prison ferme et sa complice à 18 mois ferme assortis de fortes amendes.

Une bande qui a caillassé jeudi les policiers arrêtée

Dans une opération coup-de-poing, menée par les éléments de la police judiciaire, les services de la Sûreté de la daïra de Dréan ont réussi à appréhender la bande qui avait caillassé, jeudi dernier, une patrouille qui assurait une mission pour faire respecter les mesures de confinement décrétées par les hautes autorités pour venir à bout de la pandémie qui fait un ravage dans le monde. Neuf personnes ont été arrêtées. Selon la même source tous des repris de justice. Les policiers, pour venir à bout de cette bande qui sème la terreur dans les quartiers de la commune de Drean à l’ouest du chef lieu de wilaya, étaient appuyés par la brigade d’intervention rapide. Conduits au poste de police, un dossier judiciaire a été établi où les mis en cause présumés, auteurs du trouble de l’ordre public, ont été traduits devant le tribunal de la même localité.

M. B.

