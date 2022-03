Par Feriel Nourine

Les chiffres des contaminations de la Covid-19 se suivent et se ressemblent par leur tendance baissière, sinon stationnaire, qui place le bilan quotidien à son plus bas niveau depuis plusieurs jours.

Le virus s’est rétracté sensiblement et le nombre de cas enregistrés par vingt-quatre heures, par le ministère de la Santé, autorise l’espoir de sa disparition prochaine tout en restant vigilant face à un virus qui peut rebondir à tout moment. Espoir chez le citoyen, chez les autorités du pays, dont notamment celles chargées de livrer la bataille sanitaire au coronavirus depuis plus de deux années, ou encore celles qui ont eu à gérer une étape socio-économique marquée par une forte stagnation, pas du tout recommandée pour un pays déjà en mauvaise posture sur ce registre, bien avant que la pandémie ne vienne frapper à ses frontières.

Face à une situation épidémique en amélioration tangible, les barrières sanitaires tombent automatiquement l’une après l’autre et la vie est en train de reprendre ses droits à la normale d’avant les longues journées et nuits de confinement, de stress intense, de deuil et bien d’autres souffrances qui ont marqué les Algériens, mais aussi toute la population mondiale, notamment durant ses degrés extrêmes de dangerosité.

Au niveau des hôpitaux du pays, le virus mortel a mis à l’extrême épreuve l’ensemble des intervenants dans ce type d’établissements sanitaires. Montés au front dès l’arrivée du coronavirus, ces derniers s’étaient vite retrouvés face à l’insoutenable mission de sauver la vie des autres en évitant de perdre la leur.

Exercice difficile, voire impossible à mener jusqu’au bout, comme en témoigne l’interminable liste des disparus de la corporation sous le coup du virus maudit.

Et dans cette ambiance où l’on n’avait d’attention et de préoccupation que pour la Covid-19, d’autres services ont été systématiquement mobilisés à l’heure de l’urgence. Celle-ci a duré longtemps. Bien plus longtemps que ce qu’auguraient les analyses les plus pessimistes, privant de nombreux malades chroniques de leurs soins et du suivi dont ils bénéficient au niveau des hôpitaux, depuis plusieurs années pour une bonne majorité d’entre eux. La santé de ces malades a sans aucun doute pâti d’une longue attente qui a carrément cassé le protocole sanitaire auquel ils étaient soumis. La réouverture de l’ensemble des services ne peut plus attendre. C’est une urgence, comme le réitère depuis plusieurs jours le ministre de tutelle.

Articles similaires