La loi organique sur l’information sera débattue au Parlement “avant la fin du mois de mars”, a indiqué vendredi à partir de Tlemcen le ministre de la Communication Mohamed Bouslimani au deuxième jour de sa visite dans la wilaya.

“Les grands axes de cette loi ont été préalablement discutés au sein de la commission de la culture, de l’information et du tourisme de l’Assemblée populaire nationale (APN) ainsi que lors de journées portes ouvertes auxquelles ont participé des journalistes, des universitaires et des éditeurs”, a déclaré à la presse M. Bouslimani en marge de sa visite au siège de la Radio de Tlemcen.

Cette loi, a-t-il précisé, devra être débattue au niveau de l’APN en séance plénière avant la fin de ce mois.

Toutes les lois relatives au secteur de l’audiovisuel et à la presse électronique, a souligné le ministre, “ont été soumises à l’APN, en attendant que les députés les débattent”.

“Le paysage médiatique se développe, mais il manque d’organisation. Grâce à ces lois, la profession sera réglementée”, a assuré M. Bouslimani, relevant que “ces lois seront d’un grand profit pour les journalistes et la corporation en général”.

La cinquième session de formation sur la communication institutionnelle se poursuit à Tlemcen. Elle cible les journalistes et responsables des cellules de communication des wilayas de Tlemcen, Sidi Bel-Abbes, Ain Temouchent, Saida, Nâama et El Bayadh.

Des thèmes inhérents à “La communication en temps de crise” et “Les grands axes pour l’établissement d’une approche opérationnelle de conception d’un plan de communication pour répondre à une problématique dans l’espace public” ont été débattus lors de la deuxième journée de cette session, en plus de la tenue d’un atelier de conception d’un plan de communication sur plusieurs sujets liés au développement local.

La session de formation, organisée au Centre des études andalouses de Tlemcen par le ministère de la Communication en coordination avec les ministères de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, s’inscrit dans le cadre de l’application du programme national intersectoriel de formation sur la communication institutionnelle qui concerne 29 wilayas et qui sera généralisé au restant des wilayas dans le but de rapprocher les journalistes des chargés de communication au niveau des wilayas, a-t-on souligné.