Alors que la liste des concessionnaires de voitures devait être révélée à la fin de l’année 2022, selon les délais annoncés par le premier responsable du secteur, l’opération pour la mise en œuvre du cahier des charges concernant la fabrication et l’importation des véhicules est toujours en cours. Les résultats devraient être «incessamment dévoilés», selon le directeur général de la veille stratégique et des études au ministère de l’Industrie et des Mines, Bachir Kechroud.

Par Sihem Bounabi

En effet, intervenant hier sur les ondes de la Radio nationale, Chaîne I, Bachir Kechroud a annoncé que «l’Agence algérienne de promotion des investissements (AAPI) rendra publiques incessamment toutes les informations concernant les concessionnaires sélectionnés».

Concernant le retard dans la publication de la liste des concessionnaires répondant aux exigences du cahier des charges, Bachir Kechroud a expliqué que le travail de la commission spécialisée, qui examine actuellement le cahier des charges pour la fabrication et l’importation de voitures, effectue un «travail purement technique selon un processus précis et un travail de terrain» en insistant que «cette opération est purement technique» sans «aucune influence politique ou administrative».

Bachir Kechroud a également expliqué que l’inscription des opérateurs économiques intéressés se fait via la plateforme numérique dédiée à cet effet et une commission spécialisée se charge d’examiner la conformité des dossiers avec le cahier des charges. Il a ajouté que des commissions locales sont aussi mises en place pour vérifier sur le terrain la véracité des engagements pris par les opérateurs. Précisant que «le processus est clair et tout dossier d’investisseur qui ne respecte pas le cahier des charge sera refusé» et enchaînant qu’«une fois le travail de la commission achevé, l’agence algérienne de promotion des investissements fournira toutes les informations nécessaires concernant les opérateurs retenus».

Ainsi, selon le directeur général de la veille stratégique et des études au ministère de l’Industrie et des Mines, après des années d’attente, les concessionnaires automobiles devraient enfin voir le bout du tunnel et obtenir le précieux sésame pour relancer le marché de l’automobile en Algérie.

Pour rappel, c’est au mois de novembre dernier qu’a été publié le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs, ainsi que le décret exécutif fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.

Par la suite, le dépôt des dossiers pour obtenir les agréments avait débuté le 28 novembre, 172 comptes ont été enregistrés créés par des opérateurs souhaitant soumettre des demandes de fabrication et de concession, avec le dépôt numérique de 37 demandes pour obtenir une autorisation préalable, dont 21 concernant l’activité des concessionnaires de véhicules neufs, 13 d’importation d’engins et 3 relatives à l’activité de fabrication de véhicules, selon les données du ministère de l’Industrie.

Le ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar avait déclaré à cette occasion que la durée maximale de l’étude du dossier par la commission technique et l’octroi de l’agrément «est fixée à deux mois, à partir de la date de l’obtention de l’accusé de réception du dépôt de la demande d’agrément», affirmant que «dès la délivrance de l’agrément, les choses seront entre les mains du concessionnaire pour engager les procédures d’importation».

Il est à noter que le marché de l’automobile en Algérie stagne depuis 2017, suite à la suspension de l’importation de tous types de véhicules neufs. Cette décision a été un véritable coup de massue pour de nombreux concessionnaires qui ont subi de grandes pertes. Après cinq ans d’attente, avec l’élaboration du décret exécutif n°20-227 du 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs augurant de la relance de marché, les concessionnaires ont rapidement déchanté au fil des mois. Ce décret a, en effet, subi de nombreux amendements sans que le cahier des charges ne soit publié pour l’obtention du précieux document pour que les opérateurs puissent être autorisés à l’importation de véhicules neufs.

Il a fallu attendre encore deux années et l’intervention du président de la République Abdelmadjid Tebboune pour que les concessionnaires de véhicules obtiennent enfin la publication du cahier des charges suite à la publication au Journal Officiel du décret exécutif n° 22-384 du 17 novembre 2022.

Le ministre de l’Industrie a déclaré à l’époque que ce nouveau cahier des charges consacre la nouvelle vision des pouvoirs publics, dont l’objectif est d’asseoir une véritable industrie automobile et mécanique en Algérie. Toutes les dispositions ont été prises afin d’éviter les erreurs du passé tout en accordant des facilitations et un accompagnement aux constructeurs. Il a également mis en exergue l’importance accordée à garantir une protection des droits du consommateur, en assurant une qualité de services après-vente dont la disponibilité de la pièce de rechange et le respect d’un délai de livraison de 45 jours. n