Le ministère de l’Education nationale a soumis une note aux directeurs de l’Education et chefs d’établissement contenant la liste des fournitures scolaires nécessaires pour les trois paliers d’enseignement et ce dans le cadre des préparatifs à la rentrée scolaire 2022-23.

Il s’agit d’une liste actualisée en conformité des programmes de chaque palier. Via son instruction, le ministère de l’Education vise à la fois l’allègement des cartables des élèves et la rationalisation des dépenses pour les parents, notamment que des cahiers restent «inutilisés» à la fin de l’année scolaire, indique la note du ministère de l’Education.

La nouveauté de cette rentrée scolaire, l’inclusion dans la liste des articles scolaires, requis pour la classe de 3e Année Primaire, de deux cahiers de 48 pages pour l’anglais (cahier de classe et cahier de cours et exercices).

Cette mesure entre également dans le cadre de l’application des mesures liées à l’allègement du cartable d’autant que le ministère de tutelle avait indiqué qu’une étude, réalisée sur le terrain, a révélé que le surpoids du cartable scolaire est dû aux nombreuses fournitures scolaires, le poids du livre scolaire et des cahiers de travaux pratiques et dans certains cas le poids du cartable vide, la tablette numérique ne sera utilisée qu’au niveau de 1 600 écoles primaires.

Selon des professionnels de la santé, le fait de porter un cartable lourd peut entraîner des maladies, notamment la déformation de la colonne vertébrale et la scoliose. Les enseignants et parents d’élèves plaident pour la réalisation d’un équilibre entre les matières enseignées et de garder un poids égal du cartable tout au long de la semaine. Ils appellent en particulier, à la refonte du système éducatif et à la révision des programmes.

Dans un autre volet, le ministre a présenté une série de recommandations «à mettre en œuvre sur le terrain», axées principalement sur «la prise en charge, dans les délais, de toutes opérations liées à la solidarité, notamment le versement de l’allocation de 5 000 dinars et le suivi de l’opération de vente et de distribution du manuel scolaire. «Nous exigeons que l’allocation de solidarité soit distribuée à tous les élèves avant la rentrée scolaire, notamment dans le contexte social actuel, aggravé par la cherté des articles scolaires, dont les prix ont enregistré une hausse vertigineuse», a indiqué le secrétaire général du Satef. L’année passée, certains élèves n’ont perçu l’allocation de solidarité qu’en février, dénonce notre interlocuteur.

Articles similaires