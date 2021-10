Après trois mois de vacances, le Championnat national de Ligue 2 reprendra ses droits aujourd’hui, à 15h00, suivant une nouvelle formule de compétition, avec deux groupes de seize clubs chacun, mais offrant déjà un panel de duels intéressants, notamment, les chocs RC Kouba-ES Ben Aknoun et ASM Oran-USM El Harrach à l’Ouest, ainsi que CA Batna- JSM Béjaïa à l’Est. L’exercice précédent s’était déroulé suivant une autre formule de compétition, avec trois groupes de 12 clubs chacun, ponctué par un tournoi play-off, pour désigner les deux formations qui avaient accédé en Ligue 1. Cette formule de compétition avait été adoptée au terme d’une consultation avec les clubs, en raison du retard accusé dans le démarrage de la précédente saison, pour des raisons de mesures sanitaires liées à la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).



Retrouvailles entre ex-pensionnaires de l’élite

Ce dernier étant désormais plus ou mois sous contrôle, grâce notamment à une importante campagne de vaccination, la Ligue a décidé d’opter pour la nouvelle formule à deux groupes, qui cependant n’a gâché en rien, la qualité des duels proposés, comme en témoignent ces trois premiers chocs RCK-ESBA, ASMO-USMH et CAB-JSMB. Autrement dit: un chaud derby algérois et deux chaudes empoignades, entre anciens pensionnaires de l’élite, qui comme à leur habitude, ambitionnent de jouer les premiers rôles. Autres matchs qui devraient valoir le détour : WA Boufarik-USM Bel-Abbès, MC Saïda-JSM Tiaret et US Chaouia-JSM Skikda, entre, là encore, d’anciens pensionnaires de l’élite. A signaler aussi que le tirage au sort a été relativement clément avec les trois nouveaux promus: l’USMM Hadjout, le MC El Bayadh et la JS Bordj Ménael, qui auront tous la chance d’évoluer à domicile lors de cette première journée.USMMH accueillera, en effet, le GC Mascara, alors que le MCEB et la JSBM recevront respectivement le SKAF et le MO Constantine.

Une occasion supplémentaire pour eux d’engranger les trois points de la victoire et de réussir une bonne entame du championnat, qui leur permettra d’entrevoir la suite du parcours sous de meilleurs auspices.Tous les matchs de cette première journée sont prévus aujourd’hui, à partir de 15h00, suivant la programmation de Ligue nationale de football amateur (LNFA), organisatrice de la compétition. n

