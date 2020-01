Le football est budgétivore. Certes, c’est une discipline qui peut drainer beaucoup d’argent s’il y a une bonne gestion. Cependant, la balle ronde est aussi exigeante sur le plan des dépenses. A partir de là, la politique «marketing» et le sponsoring deviennent vitaux. Sans sponsors majeurs et sources de revenus fiables, n’importe quelle institution footballistique risque de basculer dans la partie rouge des économies. C’est ce qu’encourt la Ligue de football professionnel (LFP) selon son président Abdelkrim Medouar qui a tiré la sonnette d’alarme.

Des droits de retransmission de l’exercice écoulés toujours pas réglés par les TV publique et privées, un championnat sans «naming» et des dépenses, toujours des dépenses. Notamment pour ce qui est logistique, organisation des rencontres et paiement des corps arbitraux, commissaires et responsables de la sécurité. Une masse conséquente, même si la Commission Fédérale des arbitres (CFA) est affiliée à la FAF, c’est la structure de Medouar qui les paie en attendant que celle de Kheireddine Zetchi rembourse plus tard.

«Les arbitres des L1 et L2, mais aussi les commissaires et les chargés de sécurité, ils ont tous été payés, c’est plus de dépenses, et ça fragilise notre santé financière, mais pour une meilleure gestion des matches on le fait quand même, les commissaires et les chargés de sécurité touchaient une prime dérisoire, mais la LFP a fait un effort, on a augmenté de 60 à 70% leurs revenus initiaux, tous les arbitres sont payés au dernier centime, de tous les matches même chez la réserve, ça nous a coûté presque 5 milliards de centimes. On attend que la FAF verse l’argent, le courant passe bien, donc il n’y a pas de souci de ce côté-là», indique le patron de la LFP dans un entretien diffusé par la web TV de la FAF.



72 milliards de centimes hors caisses

Beaucoup de frais à couvrir pour une LFP qui a, plus que jamais, besoin de liquidités. Et elles sont «bloquées». En effet, Medouar a rappelé que «la LFP n’a pas reçu les droits télé de l’an dernier, et cette année, on n’a même pas signé la convention. En tout, ce sont 72 milliards de centimes (entre la télé étatique et privée), on respecte ce symbole de l’Etat, on ne peut pas exercer une pression plus que ce qu’on fait, qu’on nous donne l’argent de l’an dernier.»

Malgré ce chèque très conséquent qui n’a pas été versé et les requêtes récurrentes des clubs qui réclament l’argent des droits TV qu’ils n’ont pas encore reçu dans sa totalité, l’ancien président de l’ASO Chlef ne veut pas aller au bras de fer avec l’ENTV : «Comme vous le savez on peut facilement les priver de couvrir, mais on comprend les difficultés vécues par l’entreprise, on souhaite tout de même qu’ils se décident enfin de passer à la caisse, avant tout pour les clubs, car ils auront leur part et elle est précieuse, je rappelle d’ailleurs qu’on a donné plus de 50% comme avance, et on attend encore notre dû», tempère-t-il.

A cela, s’ajoute le challenge national, avec ses deux divisions «pro», qui est son «naming» depuis que l’opérateur de téléphonie mobile «Mobilis» a renoncé à l’appellation. «En plus de ces difficultés citées, on n’a pas encore de partenaire officiel pour notre championnat», a rappelé le successeur de Mahfoud Kerbadj. C’est comme un magasin sans vitrine pour un professionnalisme de façade.