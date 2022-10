Dimanche dernier, Islam Slimani était en déplacement chez Clermont Foot 63 avec le Stade Brestois 29. Au cours du match, l’Algérien est allé se plaindre auprès du 4e arbitre disant avoir été traité de « sale blédard » par le capitaine adverse Johan Gastien. Après le match, les deux joueurs ont donné leurs versions des faits qui étaient -bien évidemment- contradictoires. Face à la gravité de l’affaire, la Commission de discipline de la LFP a assuré, lundi, se saisir du dossier en question qu’elle ouvrira aujourd’hui lors de sa réunion hebdomadaire.

Par Mohamed Touileb

Dans cette affaire, les deux clubs en question soutiennent leurs « employés ». D’un côté, on a les Clermontois qui prennent parti de Gastien. De l’autre, les Finistériens défendent Slimani et insistent sur la nécessité d’ouvrir une enquête concernant cet incident.



Parole contre parole et quête de preuves

Le flou est total concernant cet éventuel dérapage verbal. Pour l’instant, il n’y a pas eu d’images qui accablent Gastien. C’est plus parole contre parole. En effet, après la partie, le Dz est passé en zone mixte et évoqué cette « affaire ». L’attaquant Dz était remonté. « C’est grave de nos jours de se faire traiter de sale blédard. Je suis fier d’être blédard et je suis fier d’être Algérien. Ce n’est pas donné à tout le monde d’être algérien », avait-il lâché au sortir de la partie de samedi. En outre, l’ex «Sportinguista» notait que « si en Ligue 1, avec toutes les caméras qu’on a et tu te fais insulter de sale blédard, c’est grave. Après, le plus important c’est notre victoire ». Par ailleurs, interrogé sur le « diseur » de ces propos déplacés, il avait révélé que « c’est le capitaine qui m’a insulté. Pourtant, il y a des joueurs africains qui jouent avec lui. Après, comme j’ai dit, il faut se concentrer sur la victoire. C’est le plus important ».



Slimani est certain, Gastien risque gros

Face à ces accusations, Johan Gastien avait estimé que le buteur historique de l’Algérie « n’est pas net » et que « ses camarades à Brest pensent la même chose ». « Il n’y a pas que des joueurs intelligents pour moi sur le terrain. C’est regrettable venant d’un joueur qui a 500 matchs en professionnel mais bon… », a lâché le capitaine du Clermont Foot 63 non sans ajouter que Slimani « dit beaucoup de choses. Mais ce qui me rassure c’est qu’il y a les collègues à côté et les joueurs de Brest qui me disent qu’il n’est pas tout à fait net non plus donc voilà. Moi je suis bien dans ma peau ».

Désormais, il reste à savoir qui dit vrai. Slimani a précisé que « si lui dit que ce n’est pas vrai, moi je ne suis pas fou. Moi je l’ai entendu, c’est ça le plus important. Ces trucs-là, ça ne m’atteint pas. Mais ça reste grave ». La CD de la LFP devra donc enquêter pour statuer sur ces faits qui restent graves s’ils sont avérés. Gastien risque jusqu’à 10 matchs de suspension s’il y a des preuves tangibles sur son dérapage.