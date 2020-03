Malgré sa au public pour cause de coronavirus, l’Institut Culturel Italien d’Alger, sa directrice assure que tout sera fait pour que les activités se poursuivent autant que possible en modalité online. Dans un lettre (dont « Reporters » a reçu une copie), Antonia Grande, explique que malgré la crise, son établissement continue à travailler en s’adaptant à la situation.

Texte intégral de la lettre:

« Chers amis, étudiants, enseignants, passionnés de la culture italienne dans ce moment difficile de notre histoire, nous sommes confrontés à une situation jamais connue auparavant et nous sommes appelés à réorganiser nos vies, du travail à la vie sociale. L’Ambassadeur d’Italie à Alger, S.E. Pasquale Ferrara, a longuement décrit – dans la lettre de remerciement aux amis algériens parue sur El Watan le 16 mars u.s. – les mesures difficiles prises et les énergies considérables mises en place par notre pays pour endiguer l’urgence. En outre, il a souligné à quel point c’est le moment de soutenir nos projets communs et de renforcer la détermination vers un avenir meilleur, plus riche en solidarité et en culture. Comme vous l’avez déjà vu sur nos canaux de communication, les principales institutions culturelles italiennes se mobilisent pour proposer de multiples contenus en streaming à ceux qui sont contraints de rester chez eux pour protéger la santé de chacun. Je voudrais souligner, parmi les nombreux exemples possibles, tels que l’Auditorium Parc de la Musique de Rome, le Théâtre Regio de Parma, le Théâtre Massimo de Palerme ont annoncé la diffusion d’enregistrements de concerts sur leurs sites web. Ou encore comme certains des principaux musées italiens, y compris les « Uffizi » et les « Scuderie del Quirinale », permettront aux utilisateurs d’admirer leurs collections à travers les réseaux. Toujours en choisissant le meilleur, il est intéressant de noter que Radio Tre Rai vous permettra d’écouter la lecture de passages littéraires et vous donnera des conseils de lecture constamment mis à jour, tandis que la Cinémathèque de Milan s’est déjà ouverte à la visualisation gratuite, en ligne, de centaines de films. Malgré les difficultés du moment, « la culture ne s’arrête pas », l’Italie vitale et créative résiste à l’urgence en produisant et diffusant la culture en nous permettant d’ouvrir des fenêtres sur les nombreuses initiatives lancées dans notre pays pour les partager avec le public algérien que nous savons passionné et amoureux de la culture italienne. Malheureusement, la contagion ne s’est pas arrêtée en Italie et affecte également d’autres pays européens et n’épargne pas l’Afrique non plus. L’Algérie a donc également adopté des mesures de confinement décisives, pour éviter que la situation ne se précipite. Conformément à ces dispositions, comme vous le savez, l’Institut Culturel Italien d’Alger a temporairement suspendu les cours en présence et les événements culturels. Cependant, tout notre personnel – travaillant pendant des jours selon des méthodes du télétravail – restera à votre disposition pour des informations sur les cours de langue en ligne et autres activités à distance pour la promotion de la langue et de la culture italienne en Algérie. Nous vous invitons à nous suivre sur tous nos canaux sociaux pour être constamment mis à jour. Ensemble, même avec le pouvoir de la culture, du savoir, de la science, nous surmonterons ce moment très difficile. »