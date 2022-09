Avant-hier, Riyad Mahrez a commencé pour la 7e fois de la saison en 11 matchs toutes épreuves réunies sur le banc avec Manchester City en déplacement chez Wolverhampton. L’Algérien n’a foulé la pelouse qu’à la 72e minute. A ce moment, son club avait déjà fait le boulot en passant trois buts à son hôte du jour. Après la rencontre, la légende égyptienne Mohamed Aboutrika a évoqué la situation du Fennec sur le plateau de BeIn Sports. Et c’était un constat sans équivoque.

Contrairement à Jack Grealish, désastreux mercredi dernier en Ligue des Champions UEFA contre le Borussia Dortmund, le capitaine de l’équipe nationale n’a pas eu droit à une titularisation pour se racheter. C’est donc depuis le banc qu’il a vu l’Anglais ouvrir le score avant qu’Haaland l’imiter pour breaker et Foden qui a aggravé la marque.

Grealish où l’avantage de la nationalité sportive

Pour Aboutrika, la nationalité de Grealish influence sur la manière dont Pep Guardiola le manage. «Pour moi, Grealish ne mérite même pas d’être sur le banc avec son rendement. Mais, comme c’est un Anglais et qu’il doit être compétitif pour le la Coupe du Monde, Guardiola se voit contraint de le faire jouer», a estimé, sans ambages, le légendaire milieu de terrain des Pharaons.

En ce qui concerne la situation du Dz, le consultant de BeIN Sports Arabic relève que «les joueurs comme Mahrez ont besoin d’enchaîner 5 ou 6 rencontres pour retrouver la plénitude de leurs moyens». En outre, Aboutrika, croit que le Vert «aurait dû faire comme Sterling et quitter le club quand il avait des offres. Surtout que Chelsea et Arsenal s’étaient manifestés». Pour rappel, alors qu’il sortait d’une saison 2021-2022 aboutie en étant le «Citizen» le plus prolifique (24 buts et 9 passes en 47 apparitions), Mahrez a décidé de rempiler avec les «Skyblues» pour 2 autres années. Son nouveau bail expirera en juin 2025. Sera-t-il prisonnier de cette décision ? La suite de la saison nous le dira. <

