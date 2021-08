Si l’accord semble en bonne voie, le transfert de Manuel Locatelli à la Juventus n’est pas encore bouclé. Sassuolo demandait 40 millions d’euros quand la Vieille Dame ne proposait que 30 millions d’euros. Les chiffres n’ont pas cessé de se rapprocher entre les deux clubs et le prix de 35 millions d’euros a été défini. Cependant aucun accord n’a encore été trouvé pour ce prêt avec option d’achat obligatoire.

D’après Sky Italia, la Juventus avait rendu l’option d’achat obligatoire en cas de qualification en Ligue des Champions l’an prochain. Une possibilité trop risquée selon Sassuolo qui a refusé l’offre. Le média italien fait l’objet d’une nouvelle offre de la part de la Juventus, qui sera prononcée dans les prochaines heures. La Vieille Dame attend une réponse d’ici ce mardi au plus tard. Quoiqu’il arrive, on se rapproche de la fin de ce dossier.



Le plan galactique du Real Madrid pour 2022

En difficulté financière, le Real Madrid a été relativement calme durant ce mercato estival. La seule recrue phare est David Alaba, arrivé libre en provenance du Bayern Munich. Une stratégie que la Maison Blanche pourrait reproduire en 2022 comme le titre AS. Mbappé, Pobga, Rüdiger ou encore Goretzka sont notamment dans le viseur. Selon l’émission El Chiguirinto, un retour de Cristiano Ronaldo chez les Merengues ne serait pas non plus à exclure…



L’Atlético de Madrid offre 70M€ pour Dusan Vlahovic

L’Atlético de Madrid veut confirmer son titre de champion d’Espagne en frappant fort sur la dernière ligne droite de ce mercato estival. La pépite de la Fiorentina Dusan Vlahovic serait notamment dans le viseur. Une offre de 70M€ devrait même arriver sur la table des dirigeants de la Viola, à en croire le Corriere dello Sport. Pour les Colchoneros, ce serait un moyen d’anticiper la succession de Luis Suarez.



L’horloge tourne pour Harry Kane

L’avenir d’Harry Kane fait toujours autant parler outre-Manche. Alors que Tottenham a battu Manchester City en match d’ouverture de la Premier League (1-0), le buteur anglais est toujours courtisé par les Skyblues. Néanmoins, à deux semaines de la clôture du mercato, le temps presse. C’est maintenant ou jamais, titre le Daily Mail. Une situation pesante pour le club et ses coéquipiers, qui passeront néanmoins l’éponge si l’intéressé venait à changer son fusil d’épaule. Le joueur de 28 ans est annoncé de retour dans le groupe pour la Ligue Europa Conférence ce jeudi face à Pacos de Ferreira. Un indice sur son avenir ?

Articles similaires