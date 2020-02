Une phrase de Mino Raiola et la rumeur a (re)fleuri. La Juventus espère faire revenir Paul Pogba, d’après la Gazzetta dello Sport. Pour cela, elle serait prête à dépenser 150 millions d’euros, prime à la signature comprise, et à céder le duo Adrien Rabiot – Aaron Ramsey à Manchester United. L’information malicieusement glissée il y a trois jours par Mino Raiola semble, déjà, avoir des répercussions. L’influent agent de Paul Pogba avait profité d’une fenêtre de tir médiatique, jeudi, en marge de la demi-finale aller de la Coupe d’Italie entre le Milan et la Juventus (1-1). Il avait déclaré, interrogé sur l’avenir de l’international français : «Un retour à la Juve ne lui déplairait pas». Et Hier, la Gazzetta dello Sport a réservé un encart sur sa Une à ce retour potentiel, maintes fois évoqué, de «la Pioche» à Turin. L’accroche du journal italien ? «Pogba – Juve, voici le plan.» Un plan impliquant Adrien Rabiot et Aaron Ramsey. L’ancien milieu de terrain parisien et l’ex-joueur d’Arsenal pourraient servir de monnaie d’échange et favoriser le recrutement de Pogba, qui a défendu les couleurs de la Vieille Dame entre 2012 et 2016. Le club turinois envisagerait une dépense de 150 millions d’euros dans ce deal, prime à la signature comprise. Paul Pogba n’a participé qu’à sept matches de Premier League cette saison, en raison de problèmes récurrents à une cheville. Il est sous contrat avec Manchester United jusqu’en 2021. Sa valeur marchande risque donc de chuter la saison prochaine et les Red Devils pourraient anticiper en le transférant dès cet été. Si c’est à la Juve, ce ne sera jamais que la troisième fois que le champion du monde de 26 ans transite d’un club à l’autre.

Articles similaires