Pour la cinquième fois dans sa carrière, la judoka Amina Belkadi est montée sur la plus haute marche du podium de la catégorie des (-63 kg). C’était vendredi l’occasion de la finale en individuel « seniors » du Championnat d’Algérie de la discipline qui s’est déroulé à la salle Harcha-Hacène (Alger). Ainsi, la sociétaire de la Dynamique Sportive Baba Hassen s’impose comme la reine incontestée de l’art martial féminin en Algérie.

Récemment élue meilleure athlète féminine de l’année 2019 à l’issue du sondage de l’APS, Belkadi s’est défaite de Yasmine Djellab, pensionnaire de l’USM Alger, pour se parer d’or.

Un Ippon, soit la note complète au judo, pour rappeler à ses concurrentes qu’elle ne compte pas renoncer à son règne de sitôt. La native de Tlemcen n’a donc pas eu de difficulté pour l’emporter en terminant le combat avant la limite.

Sa satisfaction était légitime à l’issue de ce duel et de l’ensemble de la compétition où aucune autre athlète n’a pas la stopper dans sa démarche pour glaner le métal suprême : « Cette année, je trouve que le niveau a été moyen dans ma catégorie (-63 kg). J’ai réussi à me hisser en finale sans trop de difficultés. En finale face Djellab, une adversaire que je connais bien, mon expérience a joué un rôle important dans la gestion du combat, qui s’est concrétisé par un 5e titre de championne d’Algérie», a-t-elle reconnu.

Les JO dans le viseur

Si tout se déroule bien sur le plan local et continental, où elle a déjà été sacrée championne d’Afrique, l’ambition ne se limite pas à ces deux paliers seulement. En effet, celle qui a fêté ses 27 ans en novembre dernier veut prendre part aux prochaines Olympiades qu’abritera Tokyo (Japon) l’été prochain. Elle estime que : «Cette victoire me motive davantage pour redoubler d’efforts en vue d’une qualification aux Jeux olympiques 2020. Un objectif que j’espère réaliser.»

Si Belkadi a assumé son statut de favorite, ce n’est pas le cas de Souad Bellakehal (GS Pétroliers), plusieurs fois championne d’Algérie, qui a été dominée par Sarah Kerdjaj (OS Isser, Boumerdès) chez les -70 kg. Une sensation qu’elle a savourée pour son sacre sans surprise : « C’était ma quatrième finale face à Bellakehal et dieu merci j’ai réussi à décrocher la médaille d’or qui m’échappe depuis des années. C’était un combat très intense, mais j’ai tout donné sur le tatami pour décrocher ce titre.»

Zordani, encore et toujours

Chez les messieurs, Houd Zordani (COSB Oran) a battu, chez les -73kg, Salah Hadjoudj (GS Pétroliers). Une confrontation qui s’est décidée sur un ippon spectaculaire offert par le vainqueur qui a magistralement envoyé son vis-à-vis au tapis. « Je suis très content de mon parcours dans cette compétition, d’autant plus que je reviens d’une blessure aux côtes et que je suis monté dans la catégorie de poids » a noté le champion d’Algérie en ajoutant « Je vais continuer à travailler très dur pour reconquérir le titre africain.» Aussi, on notera que chez les -81 kg, Abderahmane Laouar (GS Pétroliers) l’a imité en se défaisant de son coéquipier Mustapha Djaziri qui évolue avec le sigle algérois lui aussi.n