Des réserves qui ont abouti et les points de la dernière rencontre contre l’AS Aïn M’lila qui ont été restitués,

la JS Kabylie ne pouvait espérer mieux pour s’inviter

dans la course au titre. S’ils gagnent leur match en retard, les « Canaris » pourraient même intégrer le podium et revenir à 6 points de l’ES Sétif leader (50 points) et deux longueurs seulement du dauphin la JS Saoura.

Par Mohamed Touileb

La JSK est peut-être le cheval noir du championnat d’Algérie pour son édition 2020-2021. On ne le dit pas parce que le club n’est pas habitué aux consécrations puisqu’on parle du club le plus titré du pays. Mais le parcours après 23 rencontres disputées est surprenant dans la mesure où les « Lions du Djurdjura » sont en proie à une crise de gestion avec des problèmes financiers récurrents et une lutte pour la présidence du club entre Chérif Mellal et Yazid Yarichène.

Trois points qui changent tout en championnat

Pour l’instant, les résultats réalisés par la formation phare de la Kabylie font que Mellal s’offre du répit et une certaine quiétude. On parle tout de même d’une équipe qui joue sur trois tableaux différents : le championnat, la Coupe de la Ligue et, bien évidemment, la Coupe de la Confédération CAF avec une qualification en demi-finale de l’épreuve continentale. A ce stade, les coéquipiers de Rezki Hamroune seront opposés aux Camerounais du Coton Sport. L’adversaire le plus « prenable » qui reste en lice puisque l’autre opposition verra s’affronter le Raja Casablanca (Maroc) et le Pyramids FC (Egypte), deux favoris en force pour remporter le trophée. Mardi soir, la bonne nouvelle est tombée pour la JSK concernant son match face à l’AS Aïn M’lila dans lequel elle avait, dans un premier temps, laissé filer 2 points en se contentant du match nul (1-1). Mais les responsables ont décidé de faire des réserves pour contester la participation de Ziad Hamza qui devait être suspendu pour cumul de cartons. Une bévue que les visiteurs ont exploitée. Ce qui leur a permis de glaner deux autres points pour leur moisson. Une opération qui pourrait s’avérer déterminante pour la suite du parcours.



Les demies de la Coupe de la Ligue dans la lunette

En parlant d’avenir, il faut savoir que les protégés de Denis Lavagne auront un déplacement chez l’US Biskra demain pour essayer de prolonger l’aventure en Coupe de la Ligue. Un ticket pour le « Final 4 » sera en jeu. Cette sortie sera délicate dans la mesure où elle se tiendra à l’extérieur. Un examen sérieux pour Bencherif & cie qui ont montré beaucoup de caractère ces derniers temps. D’ailleurs ils n’ont perdu qu’un seul de leurs 10 derniers matchs. C’était contre le MC Oran qui est l’un de teams en forme. Le parcours dans les différents challenges montre que les joueurs, bien que la plupart sont venus des paliers inférieurs pour alléger la masse salariale (même si certaines arrivées sont à caser dans le flop), essayent d’honorer les couleurs du club. Notamment en Afrique où la notoriété de la JSK est ce qu’elle est. Décidément, le maillot fait transcender. n