Pour la première fois depuis trois éditions, l’Algérie ne devrait pas avoir de représentant qui survive à la phase de poules de la plus prestigieuse épreuve CAF, à savoir la Ligue des Champions. En effet, la JS Kabylie ainsi que l’USM Alger se retrouvent en position délicate dans leurs groupes respectifs après les rencontres de la 4e journée. Ils n’ont qu’un infime sursis pour redresser des situations qui semblent être irréversibles.

C’est une histoire de penalty qui pourrait avoir sonné le glas pour les Tizi Ouzéens et les Algérois dans la campagne africaine. D’abord, il y a eu ce coup de pied de surface non-accordé aux «Canaris» vendredi lors de la réception du Raja Casablanca dans les derniers instants de la partie. Une main flagrante que le Rwandais Luis Hakizimana n’a pas vue. Les «Lions du Djurdjura» ne craqueront pas défensivement même si leur attaque a paru sans idées contre les Marocains.

Néanmoins, ce fait de jeu, s’il était favorable, aurait tout simplement pu changer la donne dans le quartet «D». Ce dernier est dominé par l’Espérance Tunis (10 points) suivie des Rajaouis (7 points) puis les Kabyles qui en comptent 3 de moins tout en sachant qu’ils auraient pu être à égalité avec les Casaouis s’ils s’étaient imposés il y a 3 jours. La frustration était là après le duel maghrébin. Les supporters n’ont pas digéré la prestation du referee qui les a volés à domicile.



Un fait qui pourrait tout changer

«C’était un penalty évident et je me demande ce qui a tourné dans la tête de l’arbitre à ce moment-là. Il aurait dû accorder ce penalty qui aurait tout fait changer dans ce match. Je pense aussi que la JSK mérite de remporter les 3 points de la rencontre. Dommage que la VAR n’est pas utilisée lors de la phase de poules car le club aurait certainement eu les 3 points. Mais ce qui me déçoit le plus c’est qu’une erreur d’arbitrage casse le travail de toute une saison. Je sais que la Ligue des champions était un objectif primordial pour la JSK», avait réagi Gaouaoui, ancien entraîneur international algérien. C’est sans doute ce que se sont dit tous ceux qui ont vu la séquence du «péno» non-sifflé.

Ainsi, les poulains d’Hubert Velud, plus que jamais menacé par l’éviction, ont besoin d’un miracle pour espérer inverser la tendance et finir dans les deux premiers. Il y aura un déplacement périlleux au Congo pour y défier l’AS Vita Club (4e, 1 point) dans 12 jours puis la réception, prévue au 1er février, de l’ES Tunis, double-tenant du titre. En gros, le destin des Algériens n’est plus entre leurs pieds.



Le calvaire usmiste

A l’instar de la JSK, l’USMA ne se porte pas mieux dans la 56e édition de la LDC CAF. Aucun succès en 4 sorties (2 nuls et 2 défaites) pour pointer à la dernière place (2 unités) à égalité avec le Petro Atlético de Luanda. Samedi à Pretoria, les Usmistes devaient l’emporter pour se relancer mais il n’en fut rien au terme d’un duel dominé par le Mamelodi Sundowns plus que jamais premier du quatuor «C» avec 10 points et déjà qualifié en quarts de finale.

Derrière, c’est le Wydad Casablanca (6 points) qui devrait le rejoindre dans le «top 8».

C’est cet adversaire qui sera hôte des Algérois le 24 du mois en cours pour le 5e round. Un voyage au royaume chérifien qui pourrait sceller définitivement le sort d’un «Ittihad» qui aurait pu glaner le nul chez les Sud-Africains si Meftah n’avait pas trouvé le poteau en exécutant un penalty à la dernière minute. Rien ne semble aller dans le sens des «Rouge et Noir» en proie à des problèmes depuis le début de cet exercice. Les difficultés financières rencontrées suite au blocage des comptes ont -manifestement- eu raison de l’aventure continentale. Champions d’Algérie sortants, les coéquipiers de Hamza Koudri, n’ont pas pu tenir leur rang dans une Afrique de plus en plus exigeante sur tous les plans. Les deux ambassadeurs de la très malade balle ronde algérienne ne devraient pas atteindre la prochaine étape de cette messe. Il faut remonter à l’opus-2016 pour ne trouver les traces d’élimination aussi précoce. C’était celle de l’ES Sétif sur… disqualification pour des raisons disciplinaires (envahissement de terrain et match arrêté). Pour une sortie «non-administrative», le voyage dans le temps nous emmènerait à la séquence 2013 quand l’Entente et la JSM Béjaïa n’avaient pu atteindre ne serait-ce que la phase de poules. C’est pour dire qu’on est face à une sérieuse régression.