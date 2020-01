En championnat, elle n’avait plus gagné au stade Omar Hamadi de Bologhine face à l’USM Alger depuis 1989. La JS Kabylie n’a pas pu chasser le signe indien jeudi en mise à jour de Ligue 1. Une défaite 1 but à 0 qui plonge les « Canaris », encore un peu plus, dans la crise et scelle, vraisemblablement, le sort d’Huber Velud à la tête de la barre technique. Ce dernier est annoncé, selon des indiscrétions, du côté du MC Alger.

Les deux prétendants avaient l’opportunité d’intégrer le podium en cas de succès. Et ce sont les Algérois qui ont su fructifier la réception des Tizi-Ouzéens pour porter leur total à 23 unités et se hisser à la 3e place derrière le CR Belouizdad (1er, 29 points) et le MC Alger (2e, 27 points). En outre, les Usmistes comptent une rencontre en moins à disputer. Virtuellement, ils peuvent complètement se relancer dans la course au titre et leur propre-succession. Quant aux « Lions du Djurdjura », ils dégringolent à la 5e place (21 points) même s’ils ont un match en retard pour soigner le retard et remettre la pression sur le trio de tête. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il n’est plus le temps des sursis pour Huber Velud, entraîneur en chef. Le technicien français semble avoir beaucoup de mal à trouver la bonne formule qui permette de remporter des matchs. La copie est là. Elle est alarmante. Son équipe, qui a terminé vice-championne sous la houlette de Franck Dumas il faut le rappeler, n’a remporté que deux des 9 derniers tests toutes épreuves confondues (Championnat, Coupe d’Algérie et Ligue des Champions CAF) pour 3 nuls et 4 revers.



Tableaux noirs

Pour ne rien arranger, des 4 défaites il y a eu une élimination précoce dans « Dame Coupe » chez l’AS Aïn M’lila alors que l’aventure dans l’épreuve africaine est sérieusement compromise. Après 4 journée dans la phase de groupes du tournoi de la CAF, les Kabyles sont 3es (4 points) de la poule « D » et se retrouvent décrochés par l’Espérance Tunis (1ère, 10 points) et le Raja Casablanca (2e, 7 points). Il faudra donc un miracle pour réussir à terminer dans les deux premiers et valider un billet en quarts de finale. Les parcours dans les différents tableaux ne peuvent que pousser la direction à revoir les plans. D’ailleurs, Chérif Mellal a fait du recrutement lors de la fenêtre des transferts hivernale. Trois nouveaux éléments ont été enregistrés : le milieu offensif libyen Mohamed Tubal et l’attaquant tunisien Oussama Derradji outre le Franco-algérien Zakaria Boulahia.

Mais l’effectif sans un bon driver risque de ne pas pouvoir sortir de cette mauvaise spirale. C’est pourquoi Velud pourrait sauter dans les prochaines heures. A moins que l’employeur lui laisse une ultime chance.

Elle ne sera pas un cadeau puisqu’il y a le déplacement à Oran pour défier le Mouloudia local (7e, 20 points) dans deux jours. Périlleux voyage. La crise est là. Elle est palpable pour les camarades de Banouh plus que jamais contraints de réagir en renouant avec les victoires. D’autant plus qu’il ne reste que le championnat pour sauver la saison. Au rythme auquel avancent les choses, le tempo semble mauvais. A moins d’un déclic psychologique qui sera enclenché par un nouveau technicien lors de la deuxième partie d’un exercice qui s’annonce délicat pour les nerfs des supporters.