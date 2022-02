Quatre jours après l’entrée des forces russes en Ukraine, jeudi 24 février, une fenêtre de négociations a semblé ouverte, hier, après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est dit prêt à des pourparlers avec Moscou.

Synthèse Anis Remane

La perspective de contacts diplomatiques était évoquée depuis vendredi dernier à l’initiative de la Russie, mais la partie ukrainienne avait jugé que les propositions du Kremlin n’étaient « pas sérieuses ». L’objectif du président Poutine, selon Kiev, n’était autre que la reddition des forces ukrainiennes. Depuis hier, et bien que des incertitudes demeurent quant à la capacité des belligérants à se parler, la fenêtre des négociations s’est élargie après un accord que celles-ci se tiennent, non plus en Biélorussie comme le souhaitait la partie russe et refusée par la partie ukrainienne, mais à la frontière avec ce pays, près de Tchernobyl. Une décision après une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Une délégation de représentants des « ministères des Affaires étrangères, de la Défense et d’autres services, notamment de l’administration présidentielle est arrivée hier en Biélorussie pour des négociations avec les Ukrainiens », a indiqué le porte-parole de la présidence russe, cité par les agences nationales. Pour sa part, la présidence de l’Ukraine a déclaré hier dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie. M. Loukachenko a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que « les avions, hélicoptères et missiles (russes) déployés sur le territoire du Bélarus resteraient au sol pendant l’arrivée, les négociations et le départ de la délégation ukrainienne », a déclaré la présidence ukrainienne dimanche.

« La délégation ukrainienne rencontrera la (délégation) russe sans fixer de conditions préalables sur la frontière ukraino-bélarusse, dans la région de la rivière Pripiat », a déclaré la présidence sur les réseaux sociaux. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a lui affirmé que la rencontre aura lieu dans la région de Gomel en Biélorussie sans plus de précisions, cette région est frontalière notamment de la zone de Pripiat.

L’annonce des discussions entre Russes et Ukrainiens intervient dans un contexte d’accentuation des pressions économiques des Occidentaux sur Moscou. La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, a déclaré sur la chaîne télévisée Sky News a beaucoup insisté dans son discours sur le registre militaire : « nous devons nous préparer à ce que la Russie cherche à utiliser des armes encore pires ». Elle a estimé nécessaire de couper la dépendance de l’Europe au pétrole et gaz russes, alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est accordé samedi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur « le besoin d’isoler totalement la Russie diplomatiquement et financièrement ».



Près de 400.000 réfugiés

A Moscou, le président russe Vladimir Poutine a annoncé dimanche mettre en alerte la « force de dissuasion » de l’armée russe. « J’ordonne au ministre de la Défense et au chef d’état-major de mettre les forces de dissuasion de l’armée russe en régime spécial d’alerte au combat », a déclaré M. Poutine lors d’un entretien avec ses chefs militaires retransmis à la télévision.. M. Poutine a justifié cette décision par les « déclarations belliqueuses de l’Otan » envers la Russie. Il a également critiqué les sanctions économiques prises à l’encontre de la Russie pour son invasion de l’Ukraine, selon lui « illégitimes ». Les forces de dissuasion russes sont un ensemble d’unités dont le but est de décourager une attaque contre la Russie, « y compris en cas de guerre impliquant l’utilisation d’armes nucléaires », selon le ministère de la Défense. Ces forces sont équipées de missiles, de bombardiers stratégiques, de sous-marins et de navires de surface. Sur le plan défensif, elles comprennent un bouclier anti-missile, des systèmes de contrôle spatiaux, de défense antiaérienne et antisatellite.

Sur le terrain, le flot de réfugiés fuyant l’Ukraine enfle. Depuis jeudi, quelque 368.000 réfugiés ont fui vers les pays voisins et leur nombre « continue à augmenter », a annoncé le Haut-Commissariat de l’ONU pour les réfugiés. La Pologne en a accueilli plus de la moitié et l’Allemagne a rendu gratuits les trains pour tous les Ukrainiens venant de ce pays. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a saisi la Cour internationale de justice de La Haye, a salué la formation d’une « coalition anti-guerre » internationale pour soutenir l’Ukraine et appelé les étrangers à venir se battre «contre les criminels de guerre russes » dans une « Légion internationale » en formation.

L’Onu recensait samedi au moins 64 morts parmi les civils et des centaines de milliers de personnes sans eau ou électricité. Plusieurs pays dont la France, l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie, les pays scandinaves et la Belgique ont annoncé à leur tour la fermeture de leur espace aérien aux avions russes. Les Occidentaux se réservent « le droit d’imposer » de nouvelles sanctions à Moscou, a averti le chancelier allemand Olaf Scholz tout en se disant toujours ouvert à des discussions. « Le monde d’après ne sera plus le même que le monde d’avant », a-t-il insisté. n

Les pays d’Europe ferment, un à un, leur espace aérien aux avions russes

De l’Allemagne à la Suède, en passant par la France et l’Italie, les pays européens ont décidé de fermer leur espace aérien aux compagnies russes, en représailles à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, une mesure à laquelle s’est aussi rallié le Canada.

Dimanche, le ministère allemand des Transports a «décrété une interdiction de vol pour les avions et les exploitants d’avions russes dans l’espace aérien allemand» à partir de 14H00 GMT. Berlin a précisé que cette interdiction était valable pour trois mois, mais ne concernait pas d’éventuels vols humanitaires. Après avoir semblé hésiter, la France a finalement, elle aussi, annoncé en milieu de journée une mesure similaire : «La France ferme son espace aérien à tous les avions et compagnies russes à partir de ce (dimanche) soir. À l’invasion russe en Ukraine, l’Europe répond par une unité totale», a souligné le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari, sur Twitter. Même décision de l’Irlande, de l’Espagne, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Italie, de Malte, de l’Autriche et de la Macédoine du Nord. «En Europe, le ciel est ouvert (…) à ceux qui connectent les peuples, pas à ceux qui commettent des agressions brutales», a justifié sur Twitter le Premier ministre belge Alexander De Croo. «Il n’y a pas de place dans l’espace aérien néerlandais pour un régime qui applique une violence inutile et brutale», a souligné de son côté le ministre hollandais de l’Infrastructure, Mark Harbers. Le gouvernement du Luxembourg, plateforme majeure pour les avions-cargos et l’acheminement de fret en Europe, a aussi indiqué «préparer les notifications nécessaires pour fermer» son espace aérien aux compagnies russes dès dimanche. En Europe du Nord, la Finlande, qui a une frontière de plus de 1.300 kilomètres avec son voisin russe, la Suède, le Danemark, la Norvège et l’Islande ont également annoncé dimanche de telles mesures. Ces pays rejoignent notamment la Pologne, la République tchèque, l’Estonie, la Bulgarie, la Moldavie ou encore le Royaume-Uni. Hors continent européen, le Canada, deuxième plus vaste pays de la planète, a aussi annoncé une telle décision.



Détours

Avec les nombreux pays ayant déjà fermé ou annoncé la fermeture de leur espace aérien, le trafic aérien russe se retrouve face à une très vaste zone de non-survol, contraignant les vols à d’énormes détours. Plusieurs pays, dont la France, l’Italie, le Danemark et la Suède, ont appelé à une réponse européenne coordonnée. Lors d’une réunion prévue dimanche des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, «nous pousserons pour une fermeture à l’échelle de l’UE», a déclaré sur Twitter le chef de la diplomatie danoise Jeppe Kofod. L’invasion russe de l’Ukraine «doit être contrée par les sanctions internationales les plus fortes possibles», a-t-il appelé. «Nous voulons que (la fermeture de l’espace aérien, NDLR) puisse être fait le plus vite possible, et le mieux et plus rapide serait que ce soit fait au niveau européen», a également affirmé le ministre suédois des Affaires européennes Hans Dahlgren. En représailles, Moscou a commencé à interdire le survol de son territoire aux avions liés aux pays européens ayant annoncé de telles décisions ces derniers jours, comme le Royaume-Uni, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Slovénie, la Bulgarie, la Pologne et la République tchèque. À l’unisson d’un nombre croissant de compagnies occidentales, Lufthansa – premier groupe européen avec les marques Lufthansa, Condor, Swiss, Brussel Airlines – a décidé samedi de suspendre ses vols vers et au-dessus de la Russie pour une semaine, disant anticiper des mesures de rétorsion de Moscou. Air France a annoncé de son côté dimanche suspendre temporairement «la desserte et le survol de la Russie» et n’assurera plus ses liaisons vers Moscou et Saint-Pétersbourg jusqu’à nouvel ordre «compte tenu de la situation dans la région». En conséquence, la compagnie aérienne suspend également ses vols de et vers la Chine, la Corée et le Japon, «le temps d’étudier les options de plan de vol permettant d’éviter l’espace aérien russe». n