L’envoi de forces militaires de l’Union africaine en Libye pourrait garantir le respect du cessez-le-feu en vigueur et préserver par là même la vie des civils, ainsi que le maintien du fonctionnement des institutions du pays, estiment des spécialistes. Ce rôle à minima aurait au moins comme utilité de créer une jonction de l’UA avec le dossier libyen de plus en plus complexe. La position en retrait de l’Union africaine dans le dossier libyen ne fait que la fragiliser davantage, notamment dans le traitement des crises futures dans le Continent. L’Union africaine, qui avait comme objectif ces dernières années de se réorganiser pour se doter d’outils puissants pouvant imposer les décisions prises à l’unanimité des membres, s’est retrouvée complètement hors-jeu dans le dossier libyen. Les multiples interventions extracontinentales ne feront que parasiter davantage, voire exclure, le rôle africain en la matière. L’Union africaine, dont les mises en garde concernant la crise libyenne n’ont pas été prises en considération, s’était clairement opposée à l’intervention militaire étrangère en Libye en 2011. L’organisation panafricaine avait averti, dès le début de la crise, qu’une guerre en Libye aurait de graves conséquences dans la région et sur les pays voisins. Mais l’Union africaine n’a pu s’opposer à la résolution de la France, des Etats-Unis et de l’Angleterre à intervenir en Libye pour faire chuter le régime de Kadhafi et faire basculer le pays dans un chaos, dont les Libyens payent aujourd’hui le prix. Indéniablement, l’Union africaine reste la grande absente dans le traitement du drame libyen actuel. Il est de fait grand temps que la principale organisation politique panafricaine reprenne sérieusement le dossier libyen en main et s’installe en tant qu’acteur important dans le traitement futur du conflit. Sans nul doute, des pays comme l’Algérie, l’Afrique du Sud et le Nigeria pourraient y jouer un rôle particulièrement prépondérant.