Les services de la Gendarmerie nationale ont rappelé dimanche aux usagers de la route l’interdiction de la circulation routière (photo archives) de et vers les 29 wilayas concernées par les mesures de consolidation du dispositif de la prévention contre la propagation de la Covid-19, à l’exception des citoyens détenteurs d’une autorisation de circulation exceptionnelle. « Dans le cadre des mesures préventives mises en place pour la lutte contre la propagation de la Covid-19 et en vertu du décret exécutif n° 20-185 du 24 Dou El Kaada 1441 correspondant au 16 juillet 2020 portant prorogation des mesures de consolidation du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), nous rappelons aux usagers de la route l’interdiction de la circulation routière de et vers les 29 wilayas citées dans le décret, à l’exception des citoyens détenteurs d’une autorisation de circulation exceptionnelle », lit-on dans un rappel posté sur la page officielle Facebook « Tariki » relevant du Centre d’information et de coordination de la circulation routière relevant de la GN. Les wilayas concernées par cette mesure sont: Adrar, Chlef, Laghouat, Oum Bouaghi, Batna Bejaïa, Biskra, Béchar, Blida, Bouira, Alger, Djelfa, Sétif, Sidi Belabes, Annaba, Constantine, Médéa, M’sila, Mascara, Ouargla, Oran, Bordj Bouareridj, Boumerdes, Tissemsilet, El Oued, Khenchla, Souk Ahras, Tipaza et Relizane, ajoute la même source.

