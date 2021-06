L’immense majorité des archives des services de renseignement français est officiellement inaccessible. Le Senat français l’a décidé dans la nuit de mardi à mercredi en adoptant, en première lecture, l’article 19 du projet de loi relatif à la préservation des actes de terrorisme et au renseignement. Le grand changement apporté par cette décision, est qu’il n’y a plus de limite de durée pour avoir accès aux archives sauf si les services eux même en décident. Ainsi, la déclassification ne sera plus « automatique ». Jusqu’ici, ces documents devenaient communicables de plein droit aux citoyens au terme de délais allant de cinquante à cent ans.

Articles similaires