Le chef de la diplomatie française Jean-Yves le Drian a demandé lundi à l’Union européenne d’utiliser «des leviers» contre les responsables politiques libanais pour sortir le pays de la crise. «Le Liban est dans la dérive, ce pays est en train de dévisser», a-t-il déclaré à son arrivée à Bruxelles pour une réunion avec ses homologues de l’UE. «On sait que les solutions existent. Il faut un gouvernement qui soit un gouvernement inclusif, opérationnel, un gouvernement d’action et il faut des réformes. On sait que les réformes sont tout à fait partagées par l’ensemble de la communauté internationale», a-t-il rappelé. «Tout le monde sait ce qu’il faut faire, mais c’est bloqué pour des intérêts particuliers, parce que les responsables politiques n’arrivent pas à engager le processus», a-t-il accusé. «L’Europe ne peut pas se désintéresser de cette crise. Quand un pays s’effondre, l’Europe doit être au rendez-vous», a-t-il soutenu. «Je veux que l’on puisse échanger ensemble sur les leviers qui nous permettraient de faire pression auprès des autorités libanaises, pour qu’elles bougent, parce que la population libanaise est aujourd’hui dans l’angoisse et le désarroi», a-t-il conclu. Désigné en octobre, le Premier ministre Saad Hariri devait rencontrer lundi le président libanais Michel Aoun pour lui soumettre une «ébauche de gouvernement».

