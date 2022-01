Alors que les tribunes sonnent creux depuis le début de la CAN, le gouvernement camerounais a décidé de suspendre l’école et les activités professionnelles à partir de 14 heures pour permettre au public d’aller au stade.

Les stades de la CAN vont-ils se garnir? Conscient que l’absence de public dans les stades entache la beauté de la Coupe d’Afrique des nations, le gouvernement camerounais vient de publier un communiqué suspendant l’école et les activités professionnelles à partir de 14 heures pour permettre aux Camerounais de se rendre dans les enceintes.

«Sur très hautes instructions de Monsieur le Président de la République, le Premier ministre, chef du gouvernement, informe la communauté nationale que, pendant les jours de la tenue des rencontres de la CAN les activités scolaires et académiques se tiendront de 7h30 à 13 heures, les activités professionnelles s’étaleront de 7h30 à 14 heures. Cette mesure s’appliquera dans le secteur public à compter du lundi 17 janvier jusqu’au 4 février», indique le communiqué.



Des conditions climatiques difficiles

Au Cameroun, les journées de travail commencent à 7 heures et se terminent entre 15 et 17 heures. Bon nombre de matchs étant programmés à 14 heures et 17 heures, il était difficile pour la population de se rendre dans les stades. C’est une des raisons avancées pour expliquer l’absence de public depuis le début de la compétition. En parallèle des tribunes vides, à l’exception des rencontres du Cameroun, les équipes engagées doivent faire face à des conditions météo délicates, notamment pour les premières rencontres de la journée.

«Ce n’est pas évident. C’est malheureux de jouer deux fois de suite à 13 heures, alors que certaines équipes n’ont pas joué à cette heure-là. Ce n’est pas équitable. On n’est pas content», a confié Sadio Mané en zone mixte après le nul du Sénégal face à la Guinée. Bonne nouvelle, plus aucun match n’est prévu à cette heure-là pour la suite de la compétition.

Articles similaires