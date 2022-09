«Le Lycée national des arts est un acquis pour l’Algérie et son système éducatif. Il sera d’une grande importance à l’avenir», ont déclaré les ministres de l’Education nationale et de la Culture et des Arts en marge de l’ouverture officielle de cet établissement.

PAR MILINA KOUACI

Les cours ont commencé hier au Lycée national des arts qui accueille des talents issus de 52 wilayas.

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed estime que ce lycée à Alger sera «d’une grande importance à l’avenir», exprimant son souhait d’élargir la filière au niveau régional et local.

«La filière des arts a été intégrée, cette année, et vient s’ajouter aux six autres filières de l’enseignement secondaire», ajoutant qu’elle prévoit quatre choix à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et l’audio-visuel. 157 élèves talentueux ont été ainsi sélectionnés à travers 52 wilayas», a poursuit le ministre qui a affirmé que les élèves retenus pourront développer leurs talents au service de l’art et de l’économie».

Cette visite, ajoute le ministre, «a permis de constater que tout le nécessaire est assuré dans ce lycée y compris la restauration et le transport scolaire aller-retour de et vers les sites d’hébergement dans les deux lycées Hassiba Ben Bouali et le lycée national des mathématiques, Mohand Mokhbi de Kouba ou pour les déplacements vers les établissements relevant du ministère de la Culture».

De son côté, la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, estime que ce lycée est un acquis pour l’Algérie et son système éducatif. Elle a indiqué que son département était «partenaire et accompagnateur» de la filière des arts, avec tous les moyens humains et matériels. Elle a précisé dans ce sens que son département a désigné des enseignants relevant de son secteur pour l’accompagnement et l’encadrement des élèves. «Les élèves bénéficieront d’un encadrement de qualité pour concrétiser l’objectif tracé qui est une école d’élite», a-t-elle dit.

Pour rappel, les concertations et les réunions entre les secteurs de la Culture et des Arts et de l’Education nationale se sont soldées par la signature, le 15 mars 2022, d’un accord-cadre portant création et organisation du baccalauréat artistique. Le ministère de l’Education nationale avait annoncé par la suite la création de la filière «Arts» dans l’enseignement secondaire général et technologique à partir de l’année scolaire 2022-23. La filière Arts se déroule sur deux ans d’études et est composée d’un tronc commun Lettres et d’un tronc commun Sciences et technologies. Elle sera ouverte au début de la 2e année secondaire et comprendra 4 options, à savoir la musique, les arts plastiques, le théâtre et le cinéma audiovisuel.

La création de la filière Arts intervient en application des engagements du président de la République en matière de production intellectuelle, culturelle et artistique au service de la croissance économique en vue de concrétiser le changement escompté pour la diversification de l’économie nationale à travers la promotion de l’éducation artistique en milieu scolaire.

Le lycée «est un acquis pour l’Algérie et pour son système éducatif», rappelant que le ministère «en sa qualité de partenaire dans ce projet ambitieux accompagnera la filière des arts en assurant tous les moyens humains et matériels pour un encadrement et une formation de qualité de la première promotion de bacheliers ès Arts en 2024».

«Un travail colossal a été effectué en collaboration avec le ministère de l’Education nationale en vue d’arrêter un programme de formation digne d’une école d’élite dans le domaine des arts tant sur le plan théorique que pratique», a-t-elle souligné, ajoutant que «ce programme sera dispensé par des enseignants spécialisés relevant d’établissements sous tutelle du ministère de la Culture». Le lancement de cette filière, poursuit Mme Mouloudji, vise à former une génération d’artistes algériens imprégnés des composantes de l’identité nationale et répondant aux critères internationaux de l’art universel».

Selon l’arrêté ministériel n 37 du 14 avril 2022 fixant les filières de l’enseignement secondaire général et technique, la création de cette filière tend à «développer les talents artistiques des élèves et à leur inculquer une culture leur permettant de mieux appréhender les dimensions culturelle, historique et esthétique de la création artistique».

L’élève orienté vers cette filière «étudiera des matières spéciales dans le domaine artistique, affectée chacune d’un coefficient et d’un volume horaire spécial, ainsi que d’autres matières en commun avec les filières de la 2e année secondaire. Ce parcours scolaire sera sanctionné par un baccalauréat d’enseignement secondaire dans l’un des quatre choix», selon l’arrêté ministériel.

Le lycée a été baptisé du nom du chahid Ali Maachi en hommage à cet artiste né en 1927 à Tiaret. Il était membre du Front de libération nationale (FLN) avant d’être arrêté, torturé et guillotiné en 1958 par l’occupation française. <