Un programme spécial, qui s’étalera du 30 mars au 8 avril, sera consacré par la cinémathèque algérienne au grand réalisateur italien Federico Fellini. Ainsi, la Cinémathèque d’Alger organise, pour la première fois, une exposition des affiches, des photos de ses plus célèbres films et expose ses publications et les revues qui parle du grand magicien du cinéma italien.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la célébration du centenaire de la naissance de Federico Fellini, consacrant un cycle à un des plus grands réalisateurs italien du XXème siècle, le Maestro aux cinq oscars. Plusieurs films seront proposés. Au programme: “La Strada”, “Il Bidone”,“Les Nuits de Cabiria”, “La Dolce Vita”, “Huit et Demi”, “Juliette des Esprits”, “Fellini Roma”,

“Ginger et Fred”, et le documentaire “Qu’il est étrange de s’appeler Federico”.

Les cinéphiles auront droit mardi à l’ouverture à la projection du plus beau film du cinéaste italien, (en 35mm) la Stada.

Mardi : 30 mars 2021

17h00 : L’inauguration de l’exposition du cinéma de Federico Fellini

18h00: « La Strada» Federico Fellini (1954) 01h43 (projection en 35mm)

La projection sera suivie d’un cocktail offert par la cinémathèque Algérienne

Mercredi : 31mars 2021

13h 00 : « Huit.et.Demi » Federico Fellini 1963, 02h18m

15h 30 : « Il bidone » Federico Fellini 1955, 01h50m

Jeudi : 01 avril 2021

10h30 : Conférence sur Fellini et son influence sur le cinéma maghrébin

13h00 : “Qu’il est étrange de s’appeler Federico”Ettore Scola, documentaire, 2013, 1h 33min.

15h30 : « les nuit de Cabiria » Federico Fellini, 1957, 02h00m

Samedi : 03 avril 2021

13h00 : « La Strada « Federico Fellini1954, 01h43m

15h30: « La dolce vita » Federico Fellini 1960, 02h46m

Dimanche : 04 avril 2021

13h00 : « Il bidone » Federico Fellini 1955, 01h50m

15h30 : « Huit.et.Demi » Federico Fellini 1963, 02h18m

Lundi : 05avril 2021

13h00 : « Juliette des esprits » Federico Fellini 1965, 02h18m

15h30 : : « La cite des femmes » Federico Fellini 1980, 02h13m

Mardi : 06 avril 2021

13h00 : « La dolce vita » Federico Fellini 1960, 02h46m

15h30 : « La Strada « Federico Fellini1954, 01h43m

Mercredi : 07 avril 2021

13h00 : « Juliette des esprits » Federico Fellini 1965, 02h18m

15h30 : : « La cite des femmes » Federico Fellini 1980, 02h13m

jeudi : 08 avril 2021

13h00 : « La Strada « Federico Fellini1954, 01h43m

15h30 : « La dolce vita » Federico Fellini 1960, 02h46m