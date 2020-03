La fédération italienne de football va demander le report de l’Euro 2020 afin de pouvoir terminer son championnat, mis en suspens à cause de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. «Nous allons proposer le report du championnat d’Europe à l’UEFA». Dans une déclaration à la chaîne de télévision italienne SportMediaSet, le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina, a fait valoir ses envies de repousser l’Euro 2020, expliquant vouloir «essayer d’arriver à la fin de la Serie A» pour «la justice sportive après les nombreux investissements et sacrifices des clubs».

Paralysé par la propagation du nouveau coronavirus COVID-19, le football européen a vu l’entièreté de ces compétitions professionnelles suspendues jusqu’à nouvel ordre ou au plus tôt le 4 avril pour le cas de la Premier League. Lors d’une vidéo-conférence prévue ce mardi, les représentants des clubs et des Ligues européennes, ainsi que quelques joueurs, discuteront sur le report ou non de l’Euro 2020, censé se disputer dans douze pays européens, dont l’Italie, du 12 juin au 12 juillet prochain. Gabriele Gravina a également déclaré qu’il espérait que la Serie A pourrait se terminer d’ici le 30 juin et suggéré qu’aucun club italien ne devrait s’entraîner en attendant une potentielle reprise : «Laissons les joueurs à la maison, ils doivent retrouver leur énergie physique et mentale».

«Le football peut attendre» : Mancini prêt à jouer l’Euro en 2021

Roberto Mancini ne donne pas la priorité au football. Le sélectionneur de l’équipe d’Italie a déclaré dimanche qu’il ne voyait pas d’objection à ce que le championnat d’Europe des nations soit reporté de 2020 à 2021 en raison de la pandémie du nouveau coronavirus COVID-19. «Si nous pouvions gagner le championnat d’Europe cet été, nous pouvons aussi le gagner en 2021», a dit Mancini sur la chaîne de télévision Rai Sport. «Attendons la décision de l’UEFA, mais je m’adapterai à tout. Pour l’heure la priorité est de sauver des vies», a continué l’ancien international de la Sampdoria et de la Lazio.

L’instance européenne se réunit mardi afin d’évoquer l’éventualité d’un report ou d’une annulation des compétitions nationales, continentales ainsi que de l’Euro 2020, normalement prévu du 12 juin au 12 juillet dans douze pays européens. L’Italie doit accueillir le match d’ouverture à Rome le 12 juin.

Tous les événements sportifs en Italie prévus d’ici au 3 avril ont été reportés ou annulés en raison de la pandémie qui a fait pour l’instant 1.809 morts et plus de 24.000 personnes contaminées dans la péninsule. «Le fait est que les problèmes que nous rencontrons actuellement, d’autres pays y seront confrontés sous peu», a poursuivi l’ancien entraîneur de Manchester City et de l’Inter.

«Avant tout nous devons protéger la santé des gens, nous devons attendre le pic (de l’épidémie) puis lorsque la situation s’améliorera nous pourrons commencer à discuter et à prendre des décisions». «Quand nous reviendrons à une vie normale, au football, nous serons plus heureux, nous sentirons libres, nous pourrons retourner au stade et nous amuser», a conclu le technicien de 55 ans. «Ces situations dramatiques peuvent nous rendre meilleurs. Je l’espère». L’Italie, quadruple championne du monde, n’a remporté qu’un seul Championnat d’Europe, en 1968.

