Le handball algérien va mal. C’est une évidence. Les derniers résultats des sélections nationales et le sort réservé au désormais ancien président Habib Labane montrent à quel point la discipline était gangrenée. La gestion opaque a plombé tout un héritage et fait dérailler un sport qui a l’habitude de briller aux grands rendez-vous. Sans président depuis plus d’une année, l’instance va connaître son (sa) patron (ne) ce samedi. Cinq candidats, dont une femme, sont pour le moment en lice dans les élections.

Par Mohamed Touileb

La réorganisation au sein de la FAHB est donc imminente. Il y a tout un organigramme à redéfinir pour tenter de sauver la «petite balle» prise dans un véritable trou d’air depuis le 05 septembre 2021. En effet, Habib Labane, qui pilotait la structure, a été suspendu à cette date à titre conservatoire pour le Ministère de la Jeunesse et des Sport (MJS) qui lui reprochait des irrégularités dans la gestion.



Clore la sinistre «ère Labane»

Dans les trois semaines qui avaient suivi cette mesure, le département avait alors décidé d’installer un directoire chargé de la gestion provisoire des affaires courantes de la FAHB. Ce dernier est géré par lex-international Abdelkrim Bendjemil. Les accusations à l’endroit de Labane étaient graves. Le successeur de Bouamra été jugé par la chambre correctionnelle près le tribunal de Chéraga pour «faux en écritures publiques, dilapidation des deniers publics et abus de fonction». Et il a écopé d’une peine de cinq ans de prison ferme. C’est pour dire la gravité de la situation et de l’incompétence avérée.

Un peu loin de tout ça, la famille handballistique tentera de prendre la meilleure décision qui soit pour que la discipline retrouve des couleurs. C’est pour cela que l’Assemblée élective, prévue samedi (11h00) à la salle de conférence de l’OCO Mohamed-Boudiaf (Alger), est importante. Avant cela, il y a eu l’adoption des nouveaux statuts le 12 octobre par 25 membres de l’AG extraordinaire. Ces dernières répondaient aux orientations de la Fédération internationale de handball (IHF) et de la Confédération africaine de handball (CAHB).



La liste définitive des candidats établie demain

Dans l’optique chapeauter la FAHB, cinq postulations ont été validées par la commission. A priori, les candidats en lice sont Amrane Stambouli, Taleb Karima, Bouzid Abdelmadjid, Mustapha Doballah et Driss Khalil. Quant au Bureau Fédéral, il pourrait compter Ben Kadour-Issam, Adel Mansouri, Safouane Khiat, Ben Mohamed Faiz Khalil, Hamou Gourara, Brahimi Hadja, Abibes Laid, Ferragouana Khadija, Barhoum Tayeb et Torki Amar.

Quant aux recours, ils sont recevables depuis hier 9h00 jusqu’à cet après-midi à 16h00. Ce n’est que samedi que la liste finale des candidats retenus sera définitive. Est-ce que cette nouvelle approche statutaire et le coup de balais du MJS vont guérir le handball algérien ? Les premiers éléments de réponses seront donnés à l’issue de l’AGE et la façon dont elle se déroulera car les tensions et les guerres intestines sont la partie immergée de l’iceberg.