Les dates des assemblées générale ordinaire (AGO) et élective (AGE) de la Fédération algérienne de football (FAF) sont connues. L’AGO se tiendra le 10 avril tandis que l’AGE sera organisée le 15 avril prochains. Ainsi, le conflit entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et la FAF prend fin avec la tenue des élections de la FAF. Il reste désormais à savoir si le processus sera validé par la FIFA qui avait demandé la mise en conformité des statuts de la FAF avec les siens. Kheireddine Zetchi, président sortant de l’instance footballistique du pays, a laissé entendre que cette opération devait se faire avant de passer aux urnes.

