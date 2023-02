Le CHAN-2022 est terminé. Madjid Bougherra et son staff ont pu amener l’équipe nationale des locaux jusqu’en finale avant de perdre aux tirs au but face au Sénégal (0-0/4 t.a.b 5). Désormais, la Fédération algérienne de football (FAF) devra décider comment se fera la collaboration avec le «Magic» dans l’avenir. Si collaboration il y aura.

Par Mohamed Touileb

Pour l’instant, il n’y a pas de CHAN prévu. En tout cas, aucun pays n’a postulé pour abriter une éventuelle 8e édition qui s’inscrit au conditionnel. Tout cela accentue le flou pour ce qui est de l’avenir de Madjid Bougherra à la tête de l’EN A’.



Invaincus… ou presque en matchs officiels

D’ailleurs, même ce dernier n’a pas l’horizon dégagé et sait que son avenir reste dépendant de la manière dont l’instance fédérale nationale conçoit les choses. «Concernant mon avenir, ce n’est pas d’actualité, on verra avec le président (Djahid Zefizef NDLR) plus tard», a lâché l’ancien défenseur et capitaine de l’Algérie. En tout cas, au moment des comptes, on ne peut pas dire que «Bouggy» présente une copie qui laisse indifférent. Jusqu’à ce revers, aux tirs au but, concédé samedi au stade Nelson Mandela face au Sénégal, il n’avait perdu aucun de ses matchs officiels.

Avec 5 victoires et 1 nul lors de 6 tests la Coupe Arabe FIFA 2021 qu’il avait remportée au Qatar et 5 succès et 1 nul (la finale contre le Sénégal compte comme tel car on considère le score des 120 minutes du temps réglementaire) en 6 rencontres du CHAN-2022, le technicien a montré une capacité certaine pour gérer les tournois. Pour son bilan global, il est de 20 victoires, 6 nuls et 3 défaites en 29 sorties. Avec un taux de succès de 70%, on peut dire que son expérience est très réussie.



Flexibilité tactique et connaissance du groupe

Par ailleurs, on a pu ressentir une certaine flexibilité sur le plan tactique. Malgré les carences des joueurs locaux à ce niveau, il a su trouver le moyen pour les aider à progresser énormément sur cet aspect qui reste déterminant dans le football moderne.

C’est vrai que la prestation d’«El-Khadra» au CHAN-2022 n’a pas été spectaculaire. Mais Bougherra a su jouer avec ses armes et les limites qu’on connait tous du produit local qui n’est pas formé ni vraiment taillé pour réaliser des performances de haut niveau. N’empêche, sur le plan physique, on a pu constater qu’il y avait un travail certain avec des joueurs qui ont pu enchaîner un paquet de rencontres en l’espace de 3 semaines. Tout cela démontre l’efficacité du travail effectué par Bougherra et ses adjoints.

On pourrait aussi penser que Bougherra sera le successeur naturel pour Belmadi à la tête des A quand ce dernier partira. «Pour les A, Djamel a des objectifs pour 2026. Moi ? Il faut m’oublier pour 4 ou 5 ans, j’ai encore besoin d’apprendre, je n’ai que six ans d’expérience comme entraîneur», précise, toutefois, l’ancien joueur de Glasgow Rangers. Il a déjà l’humilité et la patience. Deux qualités qui l’aideront certainement dans ses prochaines expériences.

