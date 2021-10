La pelouse du stade Mustapha Tchaker sera-t-elle prête pour la réception du Burkina Faso le 14 novembre prochain ? Telle est la question et la préoccupation première avant une éventuelle finale du groupe « A » entre Fennecs et Etalons. La course la montre est enclenchée.

La Fédération algérienne de football (FAF), désormais chargée de l’entretien de l’aire de jeu, a un sacré défi à relever pour permettre à l’EN de jouer dans son jardin préféré. Les Verts avaient insisté auprès de Djamel Belmadi pour disputer les éliminatoires du Mondial 2022 dans l’antre blidéen. En effet, cette dernière est un véritable bastion de la sélection qui n’a jamais perdu le moindre match des 42 (36 victoires et 6 nuls) disputés là-bas.

Même s’il est exclusivement consacré à l’EN, le gazon n’a pas eu l’entretien adéquat et s’est sérieusement détérioré. Au moins de septembre dernier, pour accueillir le Djibouti, il était mauvais. Pour jouer le Niger le 06 octobre écoulé, il était tout simplement impraticable. Les personnes qui étaient en charge d’arranger les choses ont failli à rafistoler l’herbe en l’espace de 4 semaines. À partir de là, on se demande si ce sacré défi est possible avec le changement d’entreprise d’engazonnement.

Le semis est plus difficile à

« rafistoler »

En effet, Natural Grass, entreprise spécialisée dans les équipements des stades (pelouses et piste d’athlétisme), a hérité d’une mission assez compliquée. La chose rassurante est que, pour l’instant, les conditions météo peuvent faciliter quelque peu la tâche. Cependant, il faut savoir que sur le plan technique, Tchaker a un gazon de semis et non de placage. En la botanique veut que « certaines graines lèvent en 5 ou 6 jours, et la levée est complète en 3 ou 4 semaines ». Concrètement, ça s’annonce ric-rac. Cependant, les autorités jouent leur crédibilité sur ce coup. Parallèlement, il faut penser à une alternative en cas de défaillance technique. Le stade 5 juillet 1962 (Alger) et, un degré moindre, le Nouveau stade d’Oran, peuvent être des substituts pour la domiciliation.M.T.

