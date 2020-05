La Fédération algérienne de football (FAF) essaye, tant bien que mal, de faire en sorte que la saison sportive 2019-2020 aille au bout. Mais cela reste conditionné par l’évolution de la donne sanitaire et la maîtrise du coronavirus. En tout cas, la FAF a déjà établi son plan. Elle doit, à présent, attendre que la pandémie soit jugulée et que les autorités donnent le feu vert pour mettre en application le planning.

L’information principale est que «la poursuite de la saison 2019-2020 se déroulera sur une période de 8 semaines. Il s’ensuivra une phase de repos total d’au moins 1 semaine aux joueurs puis une autre active d’un mois qui amorce le début de la période d’enregistrement. La nouvelle saison débutera à une date à préciser ultérieurement.» C’est ce qu’on pouvait lire dans un communiqué publié hier par l’instance footballistique du pays.

Cette feuille de route ne concerne pas que les deux paliers professionnels puisque «les Championnats amateurs (LNFA et LIRF) devront reprendre selon le même protocole et les mêmes modalités, alors que les championnats amateurs de wilayas qui n’ont pas encore pris fin et dont les leaders sont mathématiquement champions s’arrêtent officiellement », c’était l’autre précision apportée par l’organe dirigé par Kheireddine Zetchi.

De son côté, le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a tenu à révéler, lors d’un passage à la radio national, que «des membres du bureau exécutif de la LFP ont proposé d’arrêter le championnat » non sans assurer que la compétition «peut être terminée en 5 semaines.»

La Coupe d’Algérie maintenue

Une véritable course contre la montre qui ne serait, toutefois, pas tenue par des délais comme essaye de le noter le successeur de Mahfoud Kerbadj. En effet, Medouar semble déterminé à mener à terme l’exercice en cours. «Le huis clos est une mesure préventive qui peut être appliquée. On terminera le championnat peu importe combien durera le confinement », a-t-il annoncé. Le tout en étant pessimiste pour ce qui est d’une levée de gel prochaine puisqu’il pense que «le confinement sera, fort probablement, prolongé et cela rend les choses plus complexes.»

Outre le championnat qui est à l’arrêt, il y a aussi la Coupe d’Algérie qui a été brusquement interrompue au stade des quarts de finale. A ce sujet, la FAF a précisé que «l’épreuve populaire de la Coupe d’Algérie de football de l’actuelle saison reprendra, avec le déroulement de ce qui reste comme rencontres (les quarts retours, les demi-finales et la finale).» Ce qui est certain, par conséquent, c’est que les structures footballistiques essayeront, par tous les moyens, de boucler cet opus pour s’éviter les casse-tête administratifs et les répercussions économiques préjudiciables qu’une annulation pourrait avoir.

Somme toute, la FAF et la LFP devront se concerter avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), pour savoir quand et si, oui ou non, le sport à onze a des chances pour être réactivé. D’autant plus que la situation sanitaire ne va pas vraiment en s’améliorant. Ce qui peut tout faire tomber à l’eau.<