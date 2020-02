L’affaire est close. La fédération anglaise de football (FA) a annoncé qu’elle ne donnerait pas de suite à l’affaire du piratage de la base de données de joueurs de Manchester City par Liverpool. Les faits s’étaient déroulés en 2013 après que deux recruteurs avaient quitté les Citizens pour les rives de la Mersey et sur fond de concurrence croissante entre les deux clubs pour la suprématie en Angleterre.

Le club de Manchester avait embauché des experts en sécurité informatique pour prouver qu’après leur départ, des employés de Liverpool avaient utilisé plusieurs fois l’accès de City au système Scout7, une base de donnée, qui fait aujourd’hui partie d’OptaPro, permettant d’étudier les performances de plus de 500.000 joueurs dans le monde. «La FA a soigneusement étudié les preuves qu’elle a reçues dans cette affaire, y compris les informations fournies par les deux clubs impliqués, et a décidé de ne pas aller plus loin dans son enquête», explique-t-elle.

Elle justifie cette décision par «plusieurs facteurs, y compris l’ancienneté de l’affaire en cause et l’accord intervenu entre les deux clubs». Fin septembre, la presse anglaise avait affirmé que Liverpool avait versé 1 million de Livres (1,18 millions d’euros) à Manchester City pour mettre fin à ces accusations. Les deux clubs se seraient mis d’accord sur l’indemnisation sans même en référer à la Premier League, précise la presse anglaise.

Articles similaires