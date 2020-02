Pour un coup de théâtre, c’en est un. Après avoir décidé de quitter la barre technique de l’USM Alger, jeudi à l’issue de l’élimination de la Coupe d’Algérie (1/16 de finale) face à l’ASM Oran, Dziri Bilel a été convaincu de revenir sur sa décision. C’est la nouvelle direction usmiste qui a insisté pour qu’il poursuive sa mission.

Au terme d’une entrevue de deux heures à laquelle ont assisté Achour Djelloul, président-directeur général du groupe Serport, entreprise qui compte racheter les actions majoritaires de l’USM Alger, Tarek Laidouni, directeur du portefeuille du groupe , Boualem Chendri, président du Conseil d’administration de l’USMA, Mounir Dbichi, secrétaire général du club ainsi que Dziri Bilel, la décision a été prise. Celui qui a drivé les « Unionistes » depuis le début d’un exercice délicat plombé par la crise financière restera en poste. Et ce même s’il avait annoncé jeudi dernier que sa démission « est irrévocable». «Je pars l’esprit tranquille. J’ai résisté lorsque l’USMA traversait une crise aiguë mais maintenant que le club est repris par une société nationale, je sais que je peux m’en aller tranquillement », avait-il lâché. Deux jours après, l’ancien milieu de terrain des « gars de Soustara » est revenu à de meilleurs sentiments. Loin de la frustration causée par la sortie de route prématurée dans l’épreuve populaire qu’il ne semblait pas digérer. D’autant plus que c’était la 3e défaite de suite pour lui et ses poulains toutes compétitions réunies. La quatrième dans les 6 derniers tests (2 nuls) où l’on ne trouve pas les traces du moindre succès.



Une confiance à capitaliser

Après avoir eu écho de la décision de Dziri, Achour Djelloul avait estimé que c’était « dans un moment de dépit. On va tout faire pour essayer de le garder.» Et c’est ce qui est arrivé hier matin après la réunion qui s’est tenue au siège de l’entreprise étatique ayant émis l’intention de racheter la plupart des actions de la

SSPA/USMA dont le groupe ETRHB détiendrait entre 70 et 92 % des parts selon des estimations. Ainsi, ce retour express sur le banc de l’ex international algérien met fin aux rumeurs qui évoquaient une arrivée de Miloud Hamdi, qui avait emmené le team Algérois en finale de la Ligue des Champions CAF en 2015. Maintenant, Dziri devra préparer la prochaine sortie de l’«Ittihad » en championnat qui se tiendra lundi à Aïn M’lila face à l’ASAM. Le match d’après-élimination qui sera crucial. Surtout que les camarades de Zouari sont dans l’obligation de réagir pour ne pas s’enliser, encore plus, dans la crise. Une autre défaite et les Usmistes s’éloigneront sérieusement du « Top 3 » qui est à 4 longueurs avant le déroulement de la 18e journée prévue demain. Ainsi, le prochain racheteur des « Rouge et Noir » a fait savoir à Dziri qu’il compte sur lui pour rebâtir un groupe compétitif. Reste désormais à savoir si la panne est causée par le manque des motivations financières ou d’ordre technique. Les prochaines sorties nous permettront d’établir un diagnostic plus approfondi et savoir si Dziri a mérité son sursis.