On savait que l’effort diplomatique que déploie inlassablement l’Algérie pour résoudre la crise libyenne fait des mécontents parmi les promoteurs du chaos dans ce pays installé dans le désordre depuis plus d’une décennie.

Cet état de chaos entretenu en Libye semble ainsi favoriser les intérêts de ces parties qui œuvrent par tous les moyens pour que le désordre dure encore des années, voire des décennies.

Ces parties qui sèment le désordre, en acteurs directs ou en sous-traitants de forces occultes, sont incontestablement agacées par ce que propose la diplomatie algérienne. Y compris quand les institutions onusiennes tentent de compter sur l’apport et le savoir-faire de diplomates algériens.

C’est à croire que l’activisme de la diplomatie algérienne particulièrement sur ce front et la présence de ses diplomates dans les forums onusiens causent de l’agacement pour ces promoteurs de l’instabilité en Libye.

C’est ce que donne à comprendre la position des Emirats arabes unis en rejetant honteusement la proposition du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, de désigner l’ancien chef de la diplomatie Sabri Boukadoum au poste de nouvel émissaire onusien pour la Libye.

C’est la deuxième récidive en la matière dans la mesure où on s’est déjà opposé à la candidature de Ramtane Lamamra pour cette même mission en avril 2020.

De 2020 à 2022 et uniquement à propos de ce dossier libyen qui se trouve sans doute otage de plusieurs parties, libyennes et étrangères, on ne peut pas reprocher aux Emirats arabes unis un manque de constance.

On peut même lui accréditer une constance double en travaillant, d’une part, à obstruer toute présence de la diplomatie algérienne quelle que soit la forme, et en créant, d’autre part, les conditions pour saborder toute quête de solution politique en Libye.

A l’évidence la position émiratie légitime l’idée que les membres du Conseil de sécurité peinent à se mettre d’accord sur un nouvel émissaire.

Elle légitime aussi la thèse de l’existence au sein de l’ONU d’un courant hostile à toute implication de l’Algérie dans le règlement de la crise libyenne.

C’est visiblement de cette réalité qu’émane l’hostilité émiratie, sans doute porte-voix des autres forces étrangères qui alimente la crise libyenne, pour saborder l’engagement diplomatique de l’Algérie pour une solution politique en Libye sous l’égide de l’ONU.

