Huit personnes associées au mouvement de contestation populaire du Hirak en Algérie ont été arrêtées pour « association de malfaiteurs », financée par une chancellerie étrangère à Alger, ont indiqué mardi les services de sécurité locaux. « Les services de sécurité ont arrêté une association criminelle composée de huit personnes âgées de 26 à 60 ans actives sous couvert d’une association culturelle, non agréée, à Bab El Oued », quartier populaire d’Alger, précise un communiqué de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN). Selon la DGSN, cette association a acquis du matériel technologique moderne grâce « au financement d’une représentation diplomatique à Alger d’un grand pays étranger », sans préciser de quel pays il s’agit.

D’après le communiqué, ce financement a permis à cette association « de produire des films et des documents provocateurs » et « des tracts appelant à la violence » durant les manifestations hebdomadaires du Hirak. Les responsables de l’association « ont reconnu ce financement sous couvert d’activités culturelles », affirme le communiqué. L’ONG n’est pas nommée mais des militants de l’association SOS Bab El Oued, parmi lesquels son président Nacer Maghnine, ont été présentés mardi au procureur du tribunal de Bab El Oued, selon le Comité national de libération des détenus (CNLD), un collectif de solidarité, sans qu’un rapport entre les deux affaires ne soit établi. Ils avaient été arrêtés lors de la marche hebdomadaire du Hirak vendredi à Alger. Lors de l’opération des services de sécurité à Bab El Oued, supervisée par les procureurs des tribunaux de Sidi M’ahmed et de Bab El Oued, « 677 banderoles, sept ordinateurs, une caméra numérique ultra-moderne, 3 scanners et 12 imprimantes ont été saisis ».