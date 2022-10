La première édition du Forum d’affaires algéro-ivoirien aura lieu au 1er semestre 2023 à Alger. C’est ce qui a été convenu par les deux parties, algérienne et ivoirienne, à l’occasion de la mission de la Confédération algérienne du patronat citoyen (CAPC) à Abidjan, entamée le 24 octobre, et qui se poursuit à travers des échanges entre les membres des deux organisations sur les possibilités de partenariat «complémentaire».

De notre envoyé spécial à Abidjan, Amirouche YAZID

Cet accord a été appuyé depuis hier par le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, à l’occasion de l’audience qu’il a accordée au président de la CAPC, Mohamed Sami Agli.

Lors de cette rencontre qui a eu lieu au siège du Premier ministère, Patrick Achi et Mohamed Sami Agli, ont mis en avant les potentialités de coopération entre Alger et Abidjan dans divers domaines, un constat confirmé par les échanges et débats qui ont lieu depuis trois jours entre les membres de la CAPC et leurs homologues ivoiriens de la CGECI.

M. Achi a exprimé, par la même occasion, «sa détermination et sa volonté» à accompagner ce nouveau cadre de coopération qui «va sans doute canaliser les opportunités» de la coopération algéro-ivoirienne.

Le responsable ivoirien s’est dit «convaincu» que ce cadre de coopération aidera les opérateurs économiques à donner «corps» à la coopération entre Alger et Abidjan, qui «va s’appuyer sur la qualité des relations diplomatiques» liant les deux pays.

Pour sa part, le président de la CAPC a fait part de sa «satisfaction» quant à l’écoute qu’a trouvé la démarche de créer un forum d’affaires algéro-ivoirien auprès des responsables politiques. «Ce qui est de nature à encourager les opérateurs, aussi bien algériens qu’ivoiriens d’aller de l’avant, en comptant sur ce qu’offre l’Algérie aux Ivoiriens comme possibilités d’investissement et ce qu’il y a comme opportunités d’investissement en Côte d’Ivoire pour les opérateurs algériens», a affirmé M. Agli, considérant qu’il y a «beaucoup à gagner» pour les deux parties.

«La création de ce cadre de coopération entre les deux patronats est une très bonne chose qui participera à donner un contenu au partenariat algéro-ivoirien qui peut par ailleurs compter sur le nouveau cadre législatif chez nous en Algérie notamment à travers les textes conçus de façon à améliorer l’environnement des affaires», a fait savoir un membre de la délégation algérienne.

L’appui politique dont viennent de bénéficier les efforts de coordination accomplis jusque-là par les deux organisations patronales a été par ailleurs entamé la veille à travers les trois rencontres qu’a eues M. Agli avec des membres du gouvernement Achi.

Il s’agit du ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, du ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie, Mamadou Sangafoawa Koulibaly, et du ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba.

La rencontre de la délégation des chefs d’entreprise reçue par le ministre du Commerce a été marquée par des «échanges fructueux sur le dynamisme économique des deux pays dans divers secteurs» et ponctuée par un «véritable plaidoyer des deux parties pour la construction d’un partenariat d’exception entre les opérateurs économiques», a-t-on appris de la délégation de la CAPC.

Avec le ministre de l’Agriculture, «l’occasion était pour les deux parties de réaffirmer leur volonté commune à poursuivre les actions de rapprochement entre les opérateurs des deux pays pour construire une coopération solide et diversifiée et de tirer davantage profit des opportunités qu’offre le secteur de l’agriculture», indique-t-on de mêmes sources, lesquelles ont souligné que l’Algérie «qui connaît une dynamique sans précédent en la matière et un savoir-faire avéré peut être un partenaire stratégique pour la Côte d’Ivoire».

Par ailleurs la matinée d’hier (mercredi), la délégation de la CAPC s’est rendue au siège de la Chambre de commerce et d’industrie libanaise de Côte d’Ivoire où les deux parties se sont «découvertes» et où la partie algérienne était à l’écoute de l’expérience d’investissements libanais en Côte d’Ivoire.

«La Côte d’Ivoire nous intéresse pour installer nos produits ici», a affirmé M. Agli au Directeur général de la chambre libanaise, Charif Kojok, qui a présenté un exposé des investissements libanais en Côte d’Ivoire d’où ressort un chiffre très significatif selon lequel il y a 3 000 entreprises libanaises en Côte d’Ivoire.

«Aujourd’hui, il y a des avantages concurrentiels sur le marché algérien», a fait savoir M. Agli à ses interlocuteurs de la chambre libanaise qui ont insisté à mettre en avant «la complexité» de l’acte d’investir en Côte d’Ivoire. <