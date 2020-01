Le congrès extraordinaire du Rassemblement national démocratique (RND) se tiendra les 19 et 20 mars prochain à Alger. C’est Azzedine Mihoubi, le secrétaire général par intérim du parti qui en a fait l’annonce, hier, à l’occasion de la session extraordinaire du Conseil national du parti tenu à l’hôtel Ryad d’Alger.

Ce congrès extraordinaire sera destiné à élire un nouveau secrétaire général du RND, soit un successeur à Ahmed Ouyahia actuellement en prison. A cette occasion, la commission de préparation du congrès a été installée, hier, aux fins de hâter la tenue de ce rendez-vous. Il faut dire que l’annonce de la date du congrès a eu pour effet de baisser les tensions chez les membres du conseil national, initialement très remontés contre Mihoubi. « Il ne lui reste que deux mois à la tête du parti. Pas besoin de le contester puisqu’il quittera officiellement son poste de secrétaire général par intérim », nous confie un membre du conseil national, présent sur place, non sans préciser qu’« il partira de gré ou de force de la tête du RND ». Conscient de la contestation le ciblant, Mihoubi n’a pas manqué de leur répondre lors de son allocution d’ouverture à la rencontre du conseil national. Face, en effet, à ceux qui remettaient en cause ses prises de décisions en « solo », Mihoubi a fait observer que « toutes les décisions que nous avons prises jusque-là ont été collégiales, y compris lors de ma candidature pour la présidentielles du 12 décembre dernier ». « Nous avons présenté un candidat, à travers lequel nous avons contribué à la réussite de la présidentielle et préservé le projet national tout en relançant aussi le parti », a-t-il lancé. Avant d’enchaîner : « Nous avons réussi lors de la dernière présidentielle à créer une véritable dynamique au sein du parti et à le faire revenir sur le devant de la scène politique nationale. » Toujours à propos de l’élection présidentielle, Mihoubi a estimé que « les Algériens ont voté en faveur de Tebboune par conviction » et que « l’encre bleue, signe du vote des électeurs, est un signe dont nous sommes fiers». Dès lors, Azzeddine Mihoubi se projette dans l’après-présidentielle et appelle déjà « à la préparation des futures échéances ». « J’exhorte les cadres du parti à se préparer aux échéances à venir », a-t-il indiqué.

Oui à une révision de la Constitution avec tous

Evoquant la révision de la Constitution, Mihoubi a exprimé sa satisfaction quant à la création d’un comité d’experts chargé de formuler des propositions pour revoir la loi fondamentale : « Cette démarche permettra la consultation de toutes les forces politiques et franges sociales pour une entente nationale plus effective », a-t-il soutenu à ce propos. S’exprimant tout autant par rapport à la composante du nouveau gouvernement, Mihoubi a formulé le vœu de voir « le gouvernement parvenir à réaliser les espoirs et ambitions du peuple algérien et booster le développement pour atteindre le niveau escompté ». « L’Algérie, qui vient de recouvrer sa légitimité constitutionnelle et sa stabilité, à travers la consécration de la volonté populaire et l’amorce d’une nouvelle étape, fondée sur le rétablissement de la confiance et la réalisation des aspirations du peuple algérien à la construction de nouvelles institutions, doit maintenant aller de l’avant », a-t-il précisé. Dans ce cadre, Mihoubi a exprimé sa « reconnaissance à l’Armée nationale populaire pour les efforts consentis en faveur du processus constitutionnel couronné par l’organisation d’une présidentielle ayant permis au peuple d’exprimer sa volonté et son libre choix ». A propos de la situation en Libye, l’orateur a soutenu que sa formation suit avec « un grand intérêt les développements du dossier libyen ». « Nous soutenons la position nationale officielle et les efforts déployés par l’Algérie à travers l’activation de son dispositif diplomatique et par son poids géographique, en établissant des liens avec les différentes parties pour faire prévaloir la voie du dialogue et les solutions pacifiques, loin de toute ingérence étrangère pouvant aggraver davantage la situation », lit-on dans un communiqué rendu public, hier à l’issue du conseil national.<