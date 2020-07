Les nombreuses mises en garde et alertes concernant la rapide propagation du nouveau coronavirus ne semblent pas avoir eu d’effets sur une partie de la population.

La barre des 500 nouveaux cas franchie durant les dernières vingt-quatre heures le prouve largement sachant que le virus se transmet par le biais de l’homme s’il ne prend pas ses précautions en respectant les mesures préventives édictées, dont les plus importantes sont le port du masque obligatoire, la distanciation physique ainsi que le lavage fréquent des mains.

Ni les cris de détresse des médecins qui sont aux premières lignes de la lutte contre la pandémie ni la saturation des services Covid au niveau des hôpitaux ne semblent convaincre la partie réfractaire de la population. En attendant une prise de conscience générale et une responsabilité individuelle et collective, l’Algérie continue de compter ses morts qui sont à plus d’un millier actuellement.

L’Algérie voit, ainsi, le nombre de contaminations augmenter de jour en jour. Selon le bilan présenté, hier, 527 nouveaux cas confirmés de coronavirus ont été enregistrés les dernières vingt-quatre heures, contre 494 la veille. En outre, 10 décès ont été recensés, soit une hausse par rapport à la veille où on en comptait 7. Le nombre de guérisons a, en revanche, augmenté, s’établissant à 332 patients rétablis et ayant quitté les structures hospitalières contre 276 la veille, a indiqué, hier, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie de coronavirus, Dr Djamel Fourar. Le nombre de personnes dans les services de réanimation a baissé, a-t-il ajouté, annonçant que «58 patients sont en soins intensifs», contre 61 la veille.

Le nombre total des cas confirmés s’élève, ainsi, à 20.216 pour les des dernières vingt-quatre heures, celui des décès à 1.027 alors que le nombre des patients guéris est passé à 14.351, selon les précisions du Dr Fourar, données lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie. Les personnes âgées restent les plus vulnérables au coronavirus et c’est parmi elles qu’on compte le plus grand nombre morts. A ce propos, le membre du Comité scientifique a fait savoir que «les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 75 % du total des décès» et que la majorité d’entre elles sont «atteintes d’une ou deux maladies chroniques».

Concernant la répartition des 527 nouveaux cas de Covid-19 à travers le pays, il a indiqué que «32 wilayas ont enregistré un taux inférieur à la moyenne nationale», tandis que «11 wilayas n’ont recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus durant les dernières 24 heures», alors que «14 autres ont enregistré entre 1 et 5 cas» et «23 wilayas ont notifié plus de 6 cas chacune».

Par ailleurs, le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie a souligné, comme tous les jours, que «la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen vigilance et observation des règles d’hygiène et de distanciation physique». De même que «veiller à la santé des personnes âgées, notamment celles souffrant de maladies chroniques» a été une recommandation également réitérée afin de sensibiliser le maximum de citoyens.

Mais émettre des recommandations ne semble plus suffire. Des médecins appellent à l’application stricte de la loi devant les manquements constatés des gestes barrières et d’autres préconisent une étude sociologique et anthropologique… Entre-temps, le coronavirus, dont la rapidité de la transmission a été prouvée, court, court…