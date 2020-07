La Cour de Ruisseau prononcera-t-elle demain la délivrance pour Karim Tabbou, en prison depuis le mois de septembre dernier ?

La Cour, qui a entamé hier l’examen du recours introduit par la défense autour de l’exécution de la décision du 24 mars dernier, devrait se prononcer demain jeudi dans cette affaire, avons-nous appris des avocats de l’homme politique.

Ce qui ouvre manifestement la possibilité de voir Tabbou quitter la prison de Koléa. En effet, la défense avait introduit une opposition à l’exécution du jugement rendu le 24 mars condamnant Tabbou en appel à une année de prison ferme.

«Son recours concernant le litige autour de l’exécution de la décision de la 5e chambre criminelle de la Cour d’Alger, qui l’a condamné à une année de prison ferme le 24 mars dernier, sera examiné par la même juridiction», explique un avocat, qui rappelle l’appel introduit auprès de la Cour suprême un jour après la prononciation de la décision de la Cour d’Alger.

Maître Abdallah Haboul, repris par notre confrère El Watan, a expliqué que le recours s’est appuyé sur les dispositions de l’article 14 du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

Les incidents contentieux relatifs à l’exécution des sentences pénales sont portés, sur requête, devant la juridiction qui a prononcé le jugement ou l’arrêt. Cette requête est portée par le Procureur général, le Procureur de la République, le juge de l’application des peines, le condamné ou son avocat. Dans le cas de la saisine par requête du juge de l’application des peines ou du condamné, celle-ci est communiquée au Procureur général ou au Procureur de la République, qui doit déposer des conclusions écrites dans un délai de huit jours. L’article en question note que «la juridiction qui a rendu la sentence est compétente pour rectifier les erreurs matérielles que cette décision comporte (…). La juridiction saisie peut, en attendant le règlement du contentieux, ordonner la suspension de l’exécution de la décision ou prescrire toutes les mesures utiles si le condamné n’est pas détenu». Le même avocat évoque également l’article 499 du code de procédure pénale qui énonce «la suspension des décisions de justice, objet de contentieux».

«Pendant les délais du recours en cassation et s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour suprême, il est sursis à l’exécution de la décision, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles. Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté, immédiatement après la décision, le prévenu acquitté ou absous, ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende», indique l’article en question. Il convient de rappeler que la défense avait contesté les circonstances dans lesquelles s’est déroulé le procès en appel devant la 5e chambre pénale de la Cour d’Alger quand le juge a décidé de poursuivre le procès et de rendre son verdict alors que l’accusé était pris d’un malaise et transféré à l’infirmerie de la Cour.

Hier, un avocat parmi le collectif de défense du détenu a indiqué, après le renvoi du procès au 14 septembre, que Karim Tabbou «refuse de comparaître devant le même juge, relevant que «c’est à celui-ci de prendre ses responsabilités en jugeant l’affaire ou en décidant de la reporter…»

Karim Tabbou, pour rappel, avait été arrêté une première fois le 11 septembre puis remis en liberté le 25 du même mois et placé sous contrôle judiciaire.

Le lendemain, il a été arrêté de nouveau dans une autre affaire pour laquelle il écopera, le 11 mars, d’une année de prison dont 6 mois avec sursis en première instance devant le Tribunal de Sidi M’hamed, puis d’une année de prison ferme en appel devant la Cour d’Alger, le 24 mars. <

