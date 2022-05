Le Procureur général près la Cour d’Alger a confirmé, mardi, les peines requises par le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed contre les anciens ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbes et Said Berkat, poursuivis pour affaires de corruption. Le Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed avait requis, en septembre 2020, des peines de 12 ans de prison ferme à l’encontre de Djamel Ould Abbes, et 10 ans de prison ferme à l’encontre de Said Barkat, assorties d’une amende d’un million de dinars pour chacun d’eux, pour «détournement de deniers publics et conclusion de marchés en violation de la législation». Une peine de 10 ans de prison ferme avait été requise contre le nommé El Ouafi, fils de l’ancien ministre Djamel Ould Abbes, avec confirmation du mandat d’arrêt international émis à son encontre. Jugée par la Cour d’Alger en décembre 2020 par la confirmation des décisions rendues en première instance par le tribunal de Sidi M’hamed, cette affaire a fait l’objet d’appel après la recevabilité des procédures de pourvoi en cassation.

