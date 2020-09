Le verdict vient de tomber, ce mardi matin, dans le procès en appel de Khaled Drareni, Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Deux ans de prison ferme à l’encontre du journaliste Khaled Drareni et 1 an dont 4 mois ferme et 8 mois de sursis à l’encontre respectivement de Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche. Le parquet avait requis 4 ans de prison ferme et 50 000 Da d’amende à l’encontre de Khaled Drareni (détenu), Samir Benlarbi et Slimane Hamitouche (en liberté provisoire depuis le 2 Juillet dernier) lors du procès en appel en date du mardi 8 Septembre, à la cour d’Alger.

